Breda aprova la compra de la meitat del pàrquing del Casino

L’Ajuntament de Breda, en el darrer ple extraordinari del mes de febrer, va sotmetre a votació la compra per part de l’Ajuntament d’uns terrenys ubicats entre els carrers Santa Victòria i Marcel·lí Trunas, on antigament hi havia hagut el Casino. Aquests terrenys conformen, aproximadament, la meitat de l’aparcament públic. La voluntat de compra dels terrenys es va aprovar al ple per unanimitat i s'està tramitant des del consistori.
Ja fa uns quants anys que l’Ajuntament de Breda va llogar aquests terrenys sense edificar amb la voluntat de dotar de més places d’aparcament el centre del poble. El pàrquing estava conformat pels terrenys de dos propietaris diferents. Amb el temps, una part del sòl va passar en mans de la SAREB i, recentment, la va treure a la venda.
Aquest fet, expliquen des del consistori, posava en risc la continuïtat de l’existència de l’aparcament, ja que podria haver adquirit els solars qualsevol promotor privat que podia cancel·lar l’ús d’aparcament acordat amb l’Ajuntament.
Des de l’equip de govern bredenc van considerar que calia aprofitar l’oportunitat, ja que aquesta part de l’aparcament es venia per 105.000 euros més impostos. "És una xifra considerablement baixa, tenint en compte l’edificabilitat de les parcel·les i, tot plegat, permet assegurar la permanència de més d’una trentena de places d’aparcament", afirmen.
A més, en el futur, si així ho considera l’administració municipal, el terreny podria adoptar altres usos com ara la promoció d’habitatges de protecció oficial o bé la d’equipaments. Aquesta mesura farà que l’Ajuntament deixi de pagar lloguer per la meitat de l’aparcament i deixarà en mans públiques uns solars al centre del poble que es consideren de gran interès.