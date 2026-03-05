La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Baix Montseny (PAHC) ha anunciat una convocatòria per evitar un desnonament a Vallgorguina el proper dijous 12 de març al matí. Segons ha informat l'organització, les persones afectades per l'operació policial seran una mare i una filla que fa vint anys que resideixen a la mateixa casa.
L'immoble, situat al carrer Anoia 22, és propietat del fons Divarian - Cerberus, que és un dels més grans de Catalunya i té una gran quantitat de finques al Baix Montseny. Des de la PAHC expliquen que la mare va aconseguir un lloguer social per la casa gràcies a la llei 24/2015, que establia una sèrie de mesures per pal·liar l'emergència l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Aquest 2026, però, el contracte de la família ha arribat a la seva fi. "Divarian s’ha negat a renovar-lo, tot i que la família segueix en situació de vulnerabilitat", han expressat des de la Plataforma. Malgrat conèixer la situació de la família, els activistes per l'habitatge critiquen que el fons voltor ha decidit executar el desnonament igualment. "De nou Divarian amb la complicitat de Sòlvia vol deixar el pis buit per seguir especulant amb l’habitatge, sabent que a qui deixaran al carrer és una persona vulnerable", assegura la PAHC Baix Montseny.
Davant d'aquestes circumstàncies la Plataforma ha fet una crida a la mobilització el dia del desnonament que ha tingut ressò, també, entre altres col·lectius com el Casal de Joves La Fera de Sant Celoni o la CNT del Vallès Oriental. "Davant la seva misèria responem amb organització veïnal, a les 8 del matí us hi esperem a totes", han comunicat a través de les xarxes.