Tres identificats i un intent de fuga a Sant Hilari

La Policia Local de Sant Hilari Sacalm ha dut a terme dues actuacions en el marc dels dispositius de prevenció de la delinqüència la darrera setmana de febrer. Arran d'aquestes intervencions, els agents han confiscat material presumptament destinat a la comissió de robatoris i han denunciat conductors per infraccions greus.
En la primera intervenció, els agents van aturar un vehicle d’interès policial relacionat amb robatoris a domicili i robatoris amb força i intimidació. A l’interior hi viatjaven dues persones, procedents de l’est d’Europa i amb domicili a Barcelona. Després d’identificar-los, es va comprovar que entre tots dos acumulen una dotzena d’antecedents policials.
En l’escorcoll del vehicle, els agents van localitzar eines susceptibles de ser utilitzades per forçar accessos a domicilis: guants, passamuntanyes i llanternes. També es van trobar mantes i aliments. Tot el material que podria ser utilitzat per a la comissió de delictes va ser comissat. A més, el conductor va ser denunciat administrativament per circular amb la ITV caducada.
Intent de fugida
En una altra actuació, mentre realitzaven una ronda preventiva, els agents van observar un vehicle que, en detectar la presència policial, va intentar fugir. Tot i això, els policies van aconseguir interceptar-lo. El conductor va ser denunciat per conduir sense carnet i per conducció temerària.
A l’interior del vehicle es va localitzar una pota de cabra i diversos pots de colònia, dels quals se’n desconeix la procedència. Davant aquesta circumstància, el material va quedar comissat. La policia ha explicat a través dels canals institucionals que aquestes actuacions formen part del dispositiu de vigilància i prevenció per reforçar la seguretat ciutadana i evitar la comissió de delictes al municipi.