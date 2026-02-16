Un multireincident detingut i cinc denúncies a Sant Hilari

La Policia Municipal de Sant Hilari Sacalm ha detingut un delinqüent multireincident a la vila, que ja ha estat posat a disposició judicial, així ho ha informat el cos local a finals de la setmana passada. Segons ha informat la policia, l'individu detingut seria el responsable de diverses "alteracions de l’ordre públic" al poble i ja acumulava antecedents i detencions.
El cos local també ha informat que la persona detinguda ja ha ingressat en un Centre d’Internament d’Estrangers i serà extraditat al seu país d’origen. Aquesta operació, asseguren, és fruit de la coordinació entre diferents cossos policials i un seguiment continuat, que ha permès posar-lo a disposició judicial. "Volem destacar i agrair la professionalitat i excel·lent treball en equip de tots els agents implicats. Un exemple clar de la força de la coordinació policial", han expressat des de la policia hilarienca.
Balanç dels dies de Carnaval: Controls i 5 denúncies
Alhora la Policia Local de Sant Hilari ha presentat el balanç de les actuacions dutes a terme durant el cap de setmana de Carnestoltes, que suposava un repte de mobilitat amb l’acompanyament de la rua, que es va dur a terme sense incidències destacables. Pel que fa a serveis assistencials, han explicat que es va atendre una incidència amb lesions lleus i diversos requeriments per conflictes veïnals relacionats amb sorolls.
Els agents van fer una sèrie de controls de pas que van acabar amb tres denúncies per infraccions administratives, set vehicles aturats per realitzar comprovacions pel que fa a seguretat i un vehicle immobilitzat. També es va denunciar un conductor per circular sense assegurança ni carnet i a un altre per circular amb un vehicle que excedia els nivells sonors permesos i havia provocat molèsties als veïns.
Amb tot, el cos local valora satisfactòriament el desplegament d'aquestes jornades i destaca que no hi ha hagut cap incidència rellevant durant la festa d’oci nocturn. Així mateix, han agraït la col·laboració ciutadana a través dels canals institucionals. "Estem contents que tothom hagi pogut gaudir de la celebració amb seguretat i responsabilitat. Gràcies per la vostra col·laboració i predisposició davant les afectacions al trànsit", han expressat.