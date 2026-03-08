Tercer dia de recerca del conductor de la furgoneta arrossegada pel riu Mogent a Llinars del Vallès. Els Bombers treballen aquest diumenge al matí amb una vintena de dotacions a la zona, entre les quals efectius del GRAE, GRAE subaquàtic, drons i unitat canina.
Els Bombers van ampliar ahir dissabte el radi de la recerca fins al mar Mediterrani, en un perímetre d'actuació d'uns 30 quilòmetres amb especial atenció a la zona de la resclosa de Montmeló. El conductor de la furgoneta va ser arrossegat divendres a la tarda en ple temporal Regina quan va intentar travessar el Mogent per una passera a l'altura de l'empresa Flamagas que estava tancada per la Policia Local.
El cap de la intervenció ha afirmat que “s’estan trobant peces de roba” en aquesta cerca, però que “s’estan descartant” que sigui de la persona que busquen. En aquest sentit, el responsable de l’operatiu ha reblat que per ara “no s’ha trobat cap indici que pot estar en el tram de riu”.
Serrat ha dit que “si es manté la meteorologia com fins ara”, és a dir, sense precipitacions, ha augurat que el nivell del riu es rebaixarà “progressivament”. Un fet que “va a favor”, ha apuntat el sotsinspector dels Bombers, ja que “com més baix estigui el nivell de l’aigua, més fàcil serà trobar alguna cosa”. Tanmateix, no ha volgut fer cap pronòstic d’una possible “novetat” al respecte.
La furgoneta va ser arrossegada per l'aigua un quilòmetre i mig, més enllà de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor va tenir temps de trucar un amic o un familiar perquè alertés les autoritats quan ha vist que l'aigua ja li entrava a la cabina i que no podia sortir.
Els Bombers van rebre l'avís a través del telèfon 112 cap a un quart de tres del migdia, i es van desplaçar immediatament a l'indret. L'alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, va indicar que el conductor no era del poble i que probablement s'havia equivocat de camí. També va explicar que la riera s'havia endut la furgoneta "en pocs minuts", i va descriure que el lloc per on va intentar passar és un punt on la riera "s'estreny i no pots controlar l'aigua que passa".