Nova inundació a la GI-552 a Riells i Viabrea: «Exigim solucions immediates»

La llevantada d'aquest dijous 5 de març ha tornat a innundar el tram de la carretera GI-552 a Riells i Viabrea que discorre per sota les vies del tren, entre Can Salvà i Alba de Liste. L'Ajuntament, davant d'aquesta situació ha tallat circulació per garantir la seguretat de la ciutadania. Es tracta d'un tram que s'ha inundat en reiterades ocasions i que és vital per connectar la població amb la resta de la comarca.
Sis mesos després de les reclamacions fetes pel consistori, el problema continua sense cap solució definitiva i efectiva."Lamentem que tant el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya com l’empresa encarregada del manteniment de la carretera es continuin traslladant la responsabilitat l’un a l’altre, mentre el problema persisteix i la ciutadania n’assumeix les conseqüències", han expressat des del consistori.
L’alcalde, Josep Maria Bagot ha manifestat la seva indignació davant d'aquestes circumstàncies, que s'han convertit en un problema recurrent que afecta greument la mobilitat i la seguretat del municipi.“No podem permetre que la seguretat i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes continuïn en aquesta situació. Exigim a la Generalitat una solució immediata, efectiva i definitiva”, ha declarat el batlle.
Davant d’aquesta nova incidència, l’Ajuntament de Riells i Viabrea ha manifestat un altre cop la indignació per "la passivitat" del Departament de Territori i ha reclamat una actuació que posi punt i final a aquesta problemàtica estructural. "Considerem inadmissible que, després de mesos d’incidències i advertiments, la situació continuï exactament igual i que la ciutadania hagi de continuar patint les conseqüències d’una manca d’actuació i coordinació entre administracions", ha expressat el govern municipal d'ERC.
Greus conseqüències per a la mobilitat
El pas soterrat de vehicles de la carretera GI-552 és un dels accessos més importants a les urbanitzacions de Riells i Viabrea i també una infraestructura que connecta Breda i els municipis circumdants amb la carretera C-35. El tancament repercuteix en el servei de transport públic, vehicles d’emergència i de gran tonatge, que s'han de desviar per la C-35 o per la GIV-5523, amb una pèrdua de temps d’entre 15 i 20 minuts.
També han apuntat que quan les pluges també inunden altres punts del municipi, com el pont de Júnior Park o el de l’Estació de tren de Riells-Breda, les alternatives queden col·lapsades i la circulació és inviable.