Nova llevantada a la vista. La borrasca Regina impactarà de ple Catalunya aquest dijous, l'endemà d'una jornada marcada per la pols en suspensió. Com s'esperava, ho farà amb pluges generals i generoses que afectaran la pràctica totalitat de les comarques. El Meteocat ha ampliat i intensificat els avisos per la probable acumulació de més de 100 litres.
On plourà més?
Les precipitacions seran generals, però hi haurà dues zones on seran abundants. Es tracta del quadrant nord-est: les comarques gironines i l'entorn del Montseny, així com a les Terres de l'Ebre. En el primer cas els avisos són taronges -des de l'Alt Empordà fins al Vallès Oriental- mentre que el segon groc.
En aquest sentit, el Meteocat ja ha activat els primers avisos per acumulació de pluja. Concretament, és possible que se superin els 100 litres en 24 hores en vuit comarques. Les pluges més importants, que arrencaran dijous al migdia, es produiran a les zones elevades.
La cota de neu, això sí, començarà disparada al voltant dels 2.000 metres, però de cara a divendres i dissabte baixarà. Tot plegat, pot tornar a deixar gruixos importants al Pirineu, especialment a les muntanyes del Ripollès. De fet, no es descarta superar el metre de neu nova en els pròxims quatre dies.
Dijous 5 de març
Avís per acumulació de pluja: més de 100 litres en 24 hores (a partir del migdia). Risc màxim: 3/6. Les acumulacions més importants es donaran a zones elevades.
- Alt Empordà (avís taronja)
- Garrotxa (avís taronja)
- Gironès (avís taronja)
- Pla de l'Estany (avís taronja)
- Selva (avís taronja)
- Ripollès(avís taronja)
- Osona(avís taronja)
- Vallès Oriental (avís taronja)
- Baix Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Terra Alta (avís groc)
Divendres 6 de març
