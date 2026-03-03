Un nou episodi del Niño amenaça amb tornar a fer bullir el planeta

El 2025 es va tancar com el tercer any més càlid al conjunt del planeta, a tocar del segon lloc. I ho va fer malgrat la influència d’un episodi de la Niña, un fenomen de variabilitat natural que tendeix al refredament de les condicions. Tanmateix, tot apunta que enguany la situació canviarà: els primers mesos, segons l’Organització Meteorològica Mundial, estaran marcats per condicions neutres que podran desembocar amb un nou Niño, fet que amenaça en tornar a fer bullir el planeta.
El record del primer semestre del 2024
Entre la segona meitat del 2023 i el primer semestre de 2024 es va viure un dels Niños més potents que es recorden. "Es va situar entre els cinc principals episodis i va contribuir al rècord de temperatura mitjana", explica Celeste Saulo, secretària general de l'agència de les Nacions Unides dedica al clima i a la meteorologia.
En aquest sentit, el 2024 no només va ser el més càlid d’ençà que hi ha registres -i segurament dels últims 120.000 anys- sinó que l’escalfament es va situar en un estratosfèric +1,60 ºC respecte a l’era preindustrial. Per tal de comparar, els anteriors rècords eren d’1,48 (2023) i 1,32 (2016).
Va ser en aquest context que el secretari general de l'ONU, António Guterres, va encunyar una de les frases que queden gravades: "Hem passat de l'era de l'escalfament global a la de l'ebullició global".
Què passarà aquest 2026?
L’OMM ha publicat aquest dimarts les previsions sobre com pot evolucionar el principal fenomen de variabilitat natural del planeta. En aquest sentit, de cara a la primavera tot apunta que l’actual Niña feble acabarà de desaparèixer i durant uns quants mesos hi haurà condicions neutres.
Concretament, entre març i abril aquesta possibilitat es xifra en un 60% mentre que al maig-juny se situarà en un 70%. Això sí, amb la fi de la primavera es dispararan les opcions d’un punt d’inflexió amb un nou episodi del Niño dos anys després del darrer. Concretament, es passarà de l’actual 10% fins al 40%, un fet que altres prediccions ja fa temps que apunten.
Això sí, l’OMM aclareix que la primavera boreal -la de l’hemisferi nord- esdevé una "barrera per a les prediccions", un període de l’any en què és molt difícil determinar què passarà després. Sigui com sigui, tot apunta que les condicions -siguin neutres o càlides- afavoriran que el 2026 es torni a situar com un dels anys més càlids de la història en plena acceleració de l’escalfament global.