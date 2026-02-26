El canvi climàtic ha incrementat un terç la intensitat de les pluges d’enguany

Un estudi elaborat pel grup de científics internacional World Weather Attribution (WWA) ha calculat que el canvi climàtic va provocar que la intensitat de les pluges d’aquest any a l’estat espanyol augmentés un terç respecte abans que el planeta s’escalfés 1,3 graus (fins a 2023-2024).
L’informe ha analitzat els dies amb més precipitació del nord-oest i sud-est de l’Estat (a més del sud de Portugal i el nord del Marroc) i ha conclòs que a la regió sud va ser un 36% més acusada i un 29% a la del nord. La investigació ha assenyalat que la precipitació extrema a la Mediterrània occidental suposa una “amenaça” i un “risc creixent” per a infraestructures i habitatges, especialment els situats en zones inundables.
L’anàlisi ha destacat el “nombre inusual elevat de tempestes” durant els dos primers mesos del 2026 i que ha portat “vents amb força d’huracà i ha descarregat enormes quantitats d’aigua”. Els responsables del treball han precisat que l’augment de la intensitat va ser al voltant d’un 11% a la zona nord, gràcies a fer un càlcul amb una “combinació” dels augments observats amb simuladors de models climàtics. Un percentatge que l’estudi atribueix “directament” a les emissions de carboni.
L’informe ha apuntat que aquests canvis de la meteorologia té el “mateix patró” que va provocar “condicions més humides de l'habitual” a parts del Regne Unit, França i Irlanda. Es tracta d’un “bloqueig” caracteritzat per alta pressió sobre Escandinàvia i Groenlàndia que va actuar com “una barrera física” a l’atmosfera. Tot plegat, va servir per “canalitzar” tempesta rere tempesta cap a l’Europa occidental.
Els investigadors també han indicat que les precipitacions van ser “sobrealimentades” per "rius atmosfèrics" que absorbien humitat d’una onada de calor marina "forta o extrema" cap a l’oest de l’oceà Atlàntic.
Un dels autors de l’estudi, i professor del Departament de Matemàtiques Aplicades i Enginyeria Aeroespacial de la Universitat d’Alacant, David García-García, ha posat en relleu “l’impacte” que suposa aquesta quantitat d’aigua. El canvi climàtic “està donant lloc a un patró de pluges més extremes i intenses”, ha reblat García-García. El científic ha instat “els responsables polítics” a “preparar-se i adaptar-se per protegir les vides, els mitjans de subsistència i les infraestructures”.