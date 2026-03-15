El temps de dilluns: torna el sol i pugen les temperatures

Després d'un cap de setmana marcat pel vent i la pluja, l'inici de setmana vindrà acompanyat d'un nou canvi de temps: més sol i temperatures més altes. Aquest diumenge, les ratxes de vent han superat els 120 km/h en alguns punts de Catalunya, sobretot al Solsonès i l'Alt Empordà. De cara a dilluns, però, s'espera que la jornada sigui més estable i més assolellada.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el dia començarà amb estrats baixos en alguns punts de l'altiplà central i el litoral, que desapareixeran a mesura que avanci el dia. En la línia dels darrers dies, les temperatures seran més baixes a primera hora, amb glaçades febles i moderades a la meitat nord de Catalunya, i amb valors que poden baixar dels 0 graus. La primera meitat del dia també pot fer una mica de vent, amb ratxes més fortes a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. A la tarda, continuarà predominant el sol acompanyat de núvols alts.
Quant a la temperatura, s'espera que els termòmetres pugin fins als 20-22 graus al litoral, prelitoral i pla de Lleida. A Barcelona, la jornada començarà el dia amb uns 9 graus de mínima que s'estiraran fins als 18 a la tarda. A Girona la jornada tindrà -1 grau de mínima que arribaran als 19 de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 0 graus que pujarà fins als 16 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 7 graus que creixeran fins als 18 a la tarda.
I a mitjà termini?
A mesura que avanci la setmana, les temperatures continuaran pujant. L'ambient continuarà sent assolellat, si bé hi haurà núvols baixos durant les primeres i darreres hores de les pròximes jornades.