Mònica Usart guanya el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació

Mònica Usart és molt coneguda per ser la dona del temps de RAC1. Una tasca que li ha valgut el primer Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. El jurat, segons ha manifestat en un comunicat, ha valorat "la seva tasca divulgativa través de diversos formats i mitjans, amb l’ús planer de la llengua catalana". L’acte de lliurament es farà l’1 de juliol, a les 19h, a la Casa Pratdesaba emmarcat en els actes de la Festa Major de Vic.
Representa l'esperit del premi
Mònica Usart i Rodríguez (Molins de Rei, 1984) és física i meteoròloga. Segons l'organització recull a la perfecció l'esperit del Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. Memorial Pratdesaba: fa una tasca divulgadora en l’àmbit científic -centrat en aquest cas en l’àmbit de la meteorologia-, fomenta el coneixement de les ciències entre tots els públics, fa propostes que esperonen el sentit crític, i fa un ús del llenguatge planer que potencia la riquesa de la llengua catalana.
A l’acta, el jurat destaca que Usart fa aquesta difusió especialment a través de la ràdio -en concret des de RAC1 i RAC105-, però també fent ús d’altres mitjans com la televisió, la publicació de llibres per a infants i per adults, conferències o tallers, sense deixar de buscar noves fórmules de divulgació com l’analítica de cançons que esmenten algun fenomen meteorològic. Nació la va entrevistar després de publicar Fenòmens extrems: La crònica de quatre grans desastres naturals que ens han marcat (2024).
"Estic molt emocionada i agraïda pel premi", explica Usart en declaracions a aquest mitjà. En aquest sentit, considera que els homes i dones del temps cada vegada tenen més espai per fer divulgació científica i que considera que el guardó és compartit amb tots els col·legues de professió. "És un moment important pel clima i la meteorologia del nostre planeta i rebre un premi així és un honor i un plaer", afegeix.
El jurat està format per Blanca Deu, descendent d’Eduard Rifà, Anna Alsina, descendent de Josep Pratdesaba, Toni Ylla-Català, coordinador tècnic de la Casa Pratdesaba i membre de l’Agrupació Asrtronòmica d’Osona, Manel Dot, de Meteo Osona, observador, coordinador de la Xarxa Meteorològica d’Osona i expresident de l’ACOM (Associació Catalana d'Observadors Meteorològics), Margarida Moles, secretària a la vegada del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya i del jurat, i Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació.
La voluntat de Josep Pratdesaba
L’acte de lliurament del premi es farà el pròxim 1 de juliol, a les 19h, al jardí de la Casa Pratdesaba de Vic, inclòs en el programa d’actes de la Festa Major de Vic, tot respectant la voluntat de Josep Pratdesaba que va deixar per escrit aquest desig. Mort el 1967, va escriure en el testament la voluntat de crear un premi anual al millor treball científic sobre temes astronòmics que s’hauria de lliurar per Sant Miquel. La Casa Pratdesaba és físicament la casa on va viure l’astrònom i científic, i l’entitat que assumeix la promoció i divulgació del seu llegat.
La finalitat del Premi de Comunicació Científica Ràdio Associació. Memorial Pratdesaba és el de valorar i reconèixer les persones o iniciatives que destaquin per la seva divulgació i excel·lència comunicativa en català a l’hora d’explicar els fenòmens meteorològics o científics al gran públic. El guardó es va presentar fa uns mesos coincidint amb el Dia de la Ràdio i a poques setmanes que Catalunya visqui un fet astronòmicament excepcional: un eclipsi solar total previst pel 12 d’agost de 2026.