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15 milions d'euros per fer franges de protecció a les urbanitzacions

Acció

  • El conseller Òscar Ordeig en una imatge recent -

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Publicat el 05 d’agost de 2026 a les 17:48
Actualitzat el 05 d’agost de 2026 a les 17:49

Tal com va anunciar el president Salvador Illa la setmana passada, el Departament d'Agricultura ha convocat finalment l'ordre per valor de 15 milions d'euros per tal que els ajuntaments executin les franges de protecció pendents a les urbanitzacions.

Cal recordar que la llei de 2003 obliga a les comunitats de propietaris a tenir espais d'un mínim de 25 metres d'amplada lliures de vegetació. Tanmateix, més de dues dècades després, només el 50% dels nuclis estan protegits amb aquests tallafocs.

L'objectiu del Govern -que passa de convocatòries d'1 milió anual a 15- és que estiguin totes completades en només cinc anys.

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