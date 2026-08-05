15 milions d'euros per fer franges de protecció a les urbanitzacions

Tal com va anunciar el president Salvador Illa la setmana passada, el Departament d'Agricultura ha convocat finalment l'ordre per valor de 15 milions d'euros per tal que els ajuntaments executin les franges de protecció pendents a les urbanitzacions.\r\n\r\nCal recordar que la llei de 2003 obliga a les comunitats de propietaris a tenir espais d'un mínim de 25 metres d'amplada lliures de vegetació. Tanmateix, més de dues dècades després, només el 50% dels nuclis estan protegits amb aquests tallafocs.\r\n\r\nL'objectiu del Govern -que passa de convocatòries d'1 milió anual a 15- és que estiguin totes completades en només cinc anys.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAcció\r\nEl Govern vol passar en cinc anys del 50 al 100% d'urbanitzacions amb tallafocs Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n