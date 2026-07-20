Nació rep una beca de la Journalism Science Alliance per investigar l'impacte del canvi climàtic als boscos catalans

Nació ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona ronda de finançament de la Journalism Science Alliance (JSA), una prestigiosa iniciativa europea que promou la cooperació entre redaccions periodístiques i institucions científiques. El mitjà ha rebut una subvenció de 20.000 euros per tirar endavant un projecte que fusiona el periodisme de dades amb el rigor de la ciència aplicada.
El projecte seleccionat es titula “Seguiment de la crisi silenciosa del bosc: quants arbres han mort o s'han vist afectats significativament pel canvi climàtic a Catalunya durant els darrers 20 anys?”. L'objectiu principal és quantificar l'abast real de la degradació i la mortalitat forestal que han patit les forests catalanes com a conseqüència directa de l'escalfament global.
El projecte neix d'una aliança multidisciplinària entre Nació, la Universitat de Barcelona i el centre de recerca Agrotecnio. Concretament, l'equip principal està format per Carlos Albaladejo Moreno, periodista de dades; Joel Segarra Torruella, investigador postdoctoral i professor a la UB; Andrea González Fernández, doctora en Biologia i especialista en teledecció; així com Arnau Urgell i Vidal, periodista i llicenciat en Ciències Ambientals.
A més, hi col·laboren altres perfils de Nació, diari editat per Edicions Digitals de Premsa Local, com Chus del Río, director d'Estratègia Digital; Hugo Fernández, responsable de Fotografia; Paula Rovira, responsable de xarxes i el dissenyador Aleix Pérez.
25 projectes seleccionats arreu d'Europa
Nació s'integra en prestigiós grup de 25 investigacions d'arreu d'Europa -entre unes 175 projectes sol·licitants- que han estat finançades en aquesta convocatòria per valor de 950.000 euros. Totes les propostes seleccionades comparteixen la missió d'abordar des d'una perspectiva rigorosa grans reptes socials i globals com la salut pública, la intel·ligència artificial, la immigració, la democràcia o, com en aquest cas, la crisi climàtica i la contaminació.
La Journalism Science Alliance està impulsada organitzada pel Centre de Periodisme Europeu (EJC) en col·laboració amb l'institut científic portuguès ITQB NOVA, i compta amb el suport financer del Programa Creative Europe de la Unió Europea. Els impulsors del programa, que enguany viu la segona convocatòria, defensen fermament que els desafiaments actuals més complexos no es poden entendre només des del periodisme o de la ciència per separat, sinó que requereixen la unió de tots dos mons.