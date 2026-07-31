El Govern vol passar en cinc anys del 50 al 100% d'urbanitzacions amb tallafocs

El 2003 el Parlament va aprovar una llei per protegir les urbanitzacions dels incendis. Concretament, obligava que tinguessin una franja de 25 metres sense vegetació per tal que les edificacions no es veien afectades per les flames. Tanmateix, més de dues dècades més tard, només la tenen executada un 50% dels nuclis habitats.
Una situació que el Govern pretén revertir en un lustre amb una dotació de 15 milions d'euros anuals. Aquest divendres, en el marc del balanç del curs polític, Salvador Illa ha anunciat que la setmana vinent es publicarà una ordre d'ajuts per tal que els ajuntaments s'hi puguin acollir.
Una mesura anunciada el setembre de 2025
El 10 de setembre de 2025, en una reunió amb els alcaldes afectats per l'incendi de Paüls, el mateix president Salvador Illa va anunciar 75 milions en cinc anys per tal que totes les urbanitzacions i nuclis de població tinguessin finalment les franges tallafocs.
Un anunci que s'ha concretat aquest divendres. En aquest sentit, la setmana vinent es publicarà l'ordre amb una dotació de 15 milions. “Ho fem ara que tenim pressupostos i perquè els municipis tinguin temps de tenir-ho fet al gener”, ha explicat el president a pregunta de Nació.
Una responsabilitat dels propietaris
La llei del 2003 obliga a les comunitats de propietaris d'una urbanització a realitzar una franja tallafocs. Ha de tenir un mínim de 25 metres d'amplada “lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida”. A més, totes les parcel·les -estiguin o no desenvolupades- també han de complir aquestes condicions. “Si vius al mig del bosc t'has de preocupar de tenir una franja de protecció i hi has de contribuir”, ha recordat Illa aquest divendres.
Ara bé, la legislació també inclou els ajuntaments: “Si no els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de fer-los”. En aquest sentit, moltes d'aquestes urbanitzacions mai s'han recepcionat i, per tant, han quedat en l'alegalitat, fet que en complica encara més la situació.
Malgrat que no és competència de la Generalitat, l'executiu considera que la situació és insostenible. “No ens podem permetre tenir el 50% sense franges”, admetia fa unes setmanes Jaume Minguell, director general de Boscos, en una entrevista a Nació.
Ara, l'objectiu és clar: cinc ordres de subvencions per un valor total de 75 milions d'euros per aconseguir que totes les urbanitzacions tinguin les franges executades. Es tracta, això sí, d'una protecció relativa i, de fet, hi ha estudis que apunten que haurien de ser com a mínim el doble d'amples.