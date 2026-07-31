Illa es compromet a tenir una mobilitat i una educació «excel·lents» en breu

Salvador Illa s'encomana a l'optimisme, fins i tot en aquells àmbits de gestió en els que hi ha problemes evidents. En una roda de premsa al Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu ha fet balanç del curs polític que s'acaba i dels seus dos primers anys de Govern, que es commemoren el 8 d'agost. Illa ha explicat que Catalunya passa per un "bon moment" en l'àmbit econòmic i polític i ha afirmat que el país tindrà en breu una mobilitat i una educació "excel·lents". Ho ha afirmat en plena polèmica per l'exclusió de Catalunya de les proves PISA, que se suma al malestar dels mestres -a la pública començaran el curs amb una vaga- i quan, malgrat les obres i millores de la infraestructura, segueixen els problemes a Rodalies, que aquest divendres feia aturades.
Són aspectes que "clarament han de millorar", ha dit, i que, amb l'habitatge i tirar endavant el finançament, són les grans prioritats del seu govern. Illa ha esmentat les licitacions (aquesta setmana 502 milions d'obres, amb la variant d'Olot com a gran inversió), la lluita contra el canvi climàtic amb apostes com les franges forestals, les renovables, l'aigua o la política exteriors com altres àmbits d'actuació que, segons ell, són positius. "Farem en cinc anys el que hauríem de fer en deu", ha dit.
Confiança en Niubó
Sobre els problemes a Educació i la consellera Esther Niubó ha mostrat confiança en ella i en la investigació interna al departament per aclarir què va passar amb l'exclusió excessiva d'alumnes a la prova internacional que ha acabat deixant fora a Catalunya. El president ha evitat aclarir des de quan sabien ell o la consellera que el triatge d'alumnes estava donant problemes, cosa de la que va avisar el ministeri fa més d'un any. Per ara no hi haurà cessaments, però la recerca de raons determinarà què cal fer.
No ha descartat cap mesura, però ha insistit en la confiança amb Niubó i en la resta de consellers als que, ha afirmat, no valora rellevar. Allunya així la possibilitat d'una crisi de Govern malgrat que es dona per segura la sortida el pròxim curs de Sílvia Paneque, que es perfila com a cap de llista del PSC a Girona. A Rodalies ha afirmat que s'han fet obres com ara el túnel de Rubí que reduiran de forma significativa les incidències del servei.
El cap de l'executiu també s'ha referit al finançament i ha defensat el dret de Catalunya a proposar i a acordar. Fa uns dies va donar per bo l'ajornament del Consell de Política de Fiscal i Financera que s'havia de fer aquesta setmana i passa al 4 de setembre i que ha d'enviar el nou model al Congrés. Ara Illa ha posat al PP (i també a alguns barons del PSOE) d'exemple a les Canàries, governades pels regionalistes i els populars, per actuar "amb responsabilitat" i ha indicat que som "en temps de pròrroga" i que el 4 de setembre s'acaben "les excuses i tothom quedarà retratat".
Hi quedaran primer al CPFF i després en la tramitació al Congrés, on els vots de Junts seran necessaris si el PP no va vira la seva posició. "Demano responsabilitat a totes les formacions, que pensin en Catalunya i avantposin interès país a altres", ha indicat.
La recaptació de l'IRPF ara no toca
La prioritat del finançament fa que altres passin a segon clar. És el cas de la recaptació catalana de l'IRPF, que està prevista a un acord d'investidura amb ERC que encara diu que vol complir però que el govern espanyol es nega ara a cedir. Això va retardar l'aprovació dels pressupostos per les tensions amb els republicans, però ara la prioritat és el finançament, ha dit. El cap de l'executiu vol complir tots els acords, ha dit, però marca prioritats i ara és que prosperi el model.