Junts demana explicacions al Govern pel retard en l'entrada dels Mossos a ports i aeroports

Indignació a Junts pel retard en l'entrada dels Mossos d'Esquadra als ports i als aeroports. El principal partit de l'oposició ha demanat explicacions al Govern a través d'una bateria de preguntes parlamentàries a les quals ha tingut accés Nació. Concretament, els juntaires recorden que tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han compromès amb el traspàs de la seguretat ciutadania i que encara no s'ha dut a terme. Recentment, l'executiu va anunciar que la junta de seguretat per efectuar el traspàs estava ajornat sense data.
Concretament, Junts pregunta al Govern perquè s'han incomplert els diferents compromisos efectuats per Illa i Parlon respecte que els Mossos tindrien aquestes competències durant el 2025. Els de Carles Puigdemont també volen ratificar que el compromís es manté i, si és el cas, quin calendari té. En aquest sentit, es preguntes si existeix algun acord previ amb el govern espanyol i també demanen la data sobre la junta de seguretat que hauria d'abordar i ratificar l'assumpte. Junts també qüestiona si el Minsiteri d'Interior té una "actitud col·laboradora" amb el traspàs i va més enllà: "De què serveix que els dos governs siguin del mateix color polític si els acords no arriben i no hi ha millores per als interessos de Catalunya?".
La junta de seguretat, ajornada sense data
No hi haurà junta de seguretat durant el juliol i, per tant, l'entrada dels Mossos als ports i aeroports torna a ajornar-se sense data. Ho va anunciar fa unes setmanes la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. La consellera de Territori va admetre que inicialment s'havia transmès la possibilitat que la junta se celebrés aquest mes de juliol, però que ja no estava previst. Paneque va assegurar que el Departament d'Interior continua treballant amb aquest objectiu i que espera avenços al segon semestre de l'any, tot i que va matisar que això no suposa la fixació de cap data ni cap calendari.
La qüestió formava part de l'acord pels pressupostos entre el PSC i ERC. De fet, els republicans han preguntat a Illa en fins a dues vegades consecutives durant els plens del Parlament celebrats aquest mes. El president, en els dos casos, va dir que garantiria el compliment de tots els acords però va rebutjar posar cap data. Els republicans demanaven la convocatòria de la junta de seguretat amb el Ministeri de l'Interior per concretar aquest acord, que s'havia de fer a principis de 2025 i s'ha anat refredant amb el pas dels mesos.
Una de les primeres polèmiques de la legislatura va ser la decisió d'aturar un acord que estava pràcticament fet perquè els Mossos aconseguissin la competència en ports i aeroports. L'argument va ser, aleshores, que calia ampliar més la plantilla. Davant del malestar d'ERC, Illa va rectificar de manera implícita per no encendre els socis en els primers compassos del mandat. A l'equador de la legislatura, l'acord encara no s'ha materialitzat. En el cas dels ports, ja s'havia explicitat la competència dels Mossos durant la Copa Amèrica de Vela. L'acord incloïa funcions d'investigació dels Mossos en el litoral immediat del mar. Als aeroports, la policia catalana ja hi és present, però només fins a facturació. Amb el traspàs, sobre el paper, es dona competència més enllà dels controls, on ara hi ha la Guàrdia Civil.
Una junta de seguretat que no va ser
Què ha passat? La història està plena de compromisos que s'han anat refredant amb el pas dels mesos. El Govern va dir primer que no era el moment d'abordar les competències en ports i aeroports perquè els Mossos no tenien els efectius necessaris. Unes setmanes més tard, Illa es comprometia la Parlament a convocar una junta de seguretat a principis de 2025 per signar el traspàs de les competències, en la línia del que exigia ERC, mentre s'anava ampliant la plantilla de policies. L'acord pels pressupostos marca que s'arribarà a 25.000 agents per al 2030, xifra que facilita l'efectivitat del traspàs de la seguretat ciutadana.
Però ni rastre de la junta de seguretat que havia de segellar l'acord. Primerament la consellera d'Interior va dir que la policia catalana assumiria les noves competències al setembre de 2025. "Necessitem més temps per preparar l'estructura", deia aleshores Parlon. I uns mesos després, va admetre que seria més tard, perquè l'executiu treballava en un projecte de llei per oferir més garanties davant futures impugnacions, un escenari previsible tenint en compte que qualsevol cessió de competències a Catalunya acostuma a generar tensions. A meitat del 2026, el més calent és a l'aigüera i la Guàrdia Civil continua com a protagonista a ports i aeroports.