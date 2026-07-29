Olga Pané es reincorpora a Salut després de tres mesos de baixa

La consellera de Salut, Olga Pané, torna al Departament després de tres mesos i mig de baixa. Pané va fracturar-se el peroné en un accident domèstic, fet pel qual es va apartar temporalment del Departament el passat 12 d'abril. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, havia assumit les seves funciones des de llavors. Ara, segons consta en una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), es fa pública la reincorporació de la consellera de Salut en l'exercici de les seves funcions. El Govern recupera tots els seus membres en actius després que tant el president Salvador Illa com la consellera d'Educació Ester Niubó haguessin d'apartar-se en diferents moments d'aquest any per altres motius de salut.\r\n