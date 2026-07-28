El govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs

El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs i li ha rebaixat la pena de quatre anys i mig de presó a la qual va ser condemnada per prevaricació i falsedat en document oficial per contractacions il·legals quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) incloïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros, els quals es mantenen. A la decisió, el mateix tribunal de Catalunya afirmava que la pena de presó resultava "desproporcionada i excessiva" i obria la porta a la petició de l'indult. La Fiscalia s'oposava a la mesura de gràcia, però el govern espanyol ha decidit seguir el criteri marcat pel TSJC.
El TSJC proposava l'indult de la pena de presó que sobrepassés els dos anys, o sigui dos anys i mig, cosa que ara permetrà a l'expresidenta del Parlament eludir l'ingrés al centre penitenciari. Segons els magistrats que la van jutjar i condemnar, els quatre anys i mig de presó, que són el mínim de la meitat superior pel delicte continuat de falsedat documental, són "desproporcionats i excessius" pels fets que realment va fer Borràs. Malgrat no entrar a presó, però, la inhabilitació sí que persisteix.
Junts no dona el braç a tòrcer
Des de Junts per Catalunya han celebrat la decisió del govern de Pedro Sánchez, però s'han mostrat contundents i han llançat un avís ferm. En concret, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha assegurat que l'indult parcial que ha rebut Borràs "no blanquejarà la greu injustícia perpetrada pels justiciers de la toga nostra". A través de la xarxa X, Turull ha opinat que la decisió de l'executiu estatal "no repara per res el mal ja fet a la molt honorable presidenta Laura Borràs i la seva família, amb uns perjudicis que persistiran amb la inhabilitació".