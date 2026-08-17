El govern espanyol reforça l'acollida de migrants i evita entrar al xoc amb el govern de Ceuta

El govern espanyol ha anunciat aquest dilluns que reforçarà l'acollida de migrants i ha evitat entrar al xoc amb el govern de Ceuta després de l'ultimàtum del seu president, Juan Jesús Vivas, aferrant-se a la "col·laboració" com a forma de superar la crisi. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha afirmat que habilitarà "de manera immediata" 1.500 places més per acollir els migrants que encara es mantenen a Ceuta després de travessar la frontera en massa l'última setmana de juliol. "Avui [aquest dilluns] desplegarem diversos dispositius d'atenció humanitària de caràcter temporal i extraordinari", ha anunciat Saiz durant la roda de premsa posterior a la reunió amb el president ceutí.
En concret, les noves places s'habilitaran a l'àrea d'estacionament Loma Colmenar -cedit pel govern autonòmic-, i a les instal·lacions de l'hípica, de l'antic camp de futbol de la caserna de cavalleria i a l'espai del Guano, que són propietat del govern espanyol. Saiz ha recordat que el govern espanyol va transferir a Ceuta 6,5 milions d'euros per reforçar la resposta humanitària, després de l'arribada de 80.000 migrants a la ciutat. A més, es va acordar que la Creu Roja donés suport a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat.
"La Creu Roja ha repartit aproximadament 4.000 kits d'alimentació diaris, i ha prestat més de 4.000 assistències sociosanitàries a la ciutat", ha defensat la ministra, traient pit de la gestió, i ha afegit que continuen treballant per a "la millora i l'ampliació dels espais d'acollida". Amb aquest reforç, anunciat després de reunir-se telemàticament part de l'executiu de Sánchez, la Moncloa busca refer ponts amb el govern ceutí i rebaixar el xoc polític, evitant la confrontació amb Vivas que aquest mateix matí ha llançat un ultimàtum a Sánchez.
El govern de Ceuta no afluixa
Juan Jesús Vivas ha llançat un ultimàtum i ha donat un termini de 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi humanitària i migratòria que viu la ciutat des del 30 de juliol. En una compareixença després del consell de govern extraordinari, Vivas ha deixat clar que si la situació no millora, recorrerà a altres institucions com el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional i les Corts Generals: "El Poder Judicial és la pedra angular de l'estat de dret. Ceuta viu un Estat d'excepció", ha assegurat el cap de l'executiu ceutí, que també ha retret al líder de la Moncloa la seva "passivitat" i "manca de voluntat"; i ha criticat que Pedro Sánchez "va pretendre maquillar la realitat afirmant que s'havia recuperat la normalitat".
El president ceutí ha començat l'atenció als mitjans admetent que "no li agrada" haver de dur a terme aquesta compareixença, però que és la seva "obligació" denunciar "la manca de resposta adequada" del govern espanyol. "Una part d'Espanya es troba en alt risc, en temes tan sensibles com la seguretat ciutadana, el normal funcionament dels serveis, la convivència i la seguretat nacional". De fet, elevant el to, ha assegurat que la població viu "amb el pols alterat", "esglaiada" i amb "l'ai al cor".
Preguntada per aquests retrets, Saiz ha esquivat la polèmica i ha recalcat que "la col·laboració entre administracions és el que la ciutadania espera de nosaltres". D'aquesta manera, doncs, la Moncloa evita entrar al cos a cos amb Vivas i s'aferra a la cooperació per frenar l'enèsima crisi de Sánchez de la legislatura.