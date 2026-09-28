El «decret Maricarmen» es cola a la festa de l'establishment

Quan Sánchez té problemes, sempre pot comptar amb Salvador Illa, el seu suport més fidel. Fa una setmana, el president espanyol va ser a Catalunya per participar a la Festa de la Rosa del PSC, a la Pineda de Gavà, territori amic. Aleshores, la crisi era Ceuta, i Sánchez va fer-se un bany de masses per assenyalar les deslleialtats de PP i Vox i avisar dels riscos d'un govern de la dreta a Espanya. Vuit dies més tard, Ceuta ha sortit del focus i el problema és l'habitatge, i Sánchez ha tornat a Catalunya. En aquest cas per visitar una promoció de pisos públics de la Generalitat, veure's amb l'empresariat que li ha posat deures amb el finançament, i acabar amb els premis de La Vanguardia, una gala amb cert flaire de Festa de la Rosa, però de l'establishment barceloní, avui centrada en la defensa de "la veritat" davant els discursos d'odi i l'autoritarisme.
Sánchez, abans de la seva intervenció, ha exhibit un "decret Maricarmen" després de lliurar un dels premis -el Revelació- a l'artista Amaia. El president espanyol ha entomat amb habilitat la sorpresa de la cantant navarresa. Mentre ella mostrava el premi del diari barceloní, el dirigent socialista somreia amb el cartell, exigència de les esquerres i les organitzacions de defensa de l'habitatge, al Palau de Congressos.
A poques hores d'un consell de ministres decisiu que ha de validar el decret per evitar imatges com la del desnonament de Maricarmen a Madrid, i amb milers de persones al carrer per exigir solucions, Sánchez ha garantit que aquest dimarts el govern aprovarà un reial decret de mesures urgents, però no n'ha donat pistes mentre les negociacions continuen en marxa. "Hem fet un esforç de diàleg i negociació, i hem incorporat propostes de totes les forces polítiques", ha assegurat. Per això, ha demanat als grups parlamentaris que tinguin "altura de mires, sentit d'estat i responsabilitat" per permetre, d'aquí un mes, que aquestes mesures tirin endavant al Congrés. "Va més enllà de la ideologia, és qüestió d'humanitat", ha dit.
En una primera fila amb el president Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el president espanyol ha reivindicat el dret a l'habitatge, un gest de "patriotisme". "Patriotisme és evitar que una dona de 87 anys acabi al carrer", ha afirmat, fent referència al cas de Maricarmen Abascal, i ha demanat que totes les parts hi posin el seu granet de sorra. El govern espanyol, per començar, però també les comunitats autònomes -Catalunya és punta de llança però Madrid no- i els ajuntaments. La gala ha servit per escenificar de nou la plena sintonia entre els governs d'Espanya, Catalunya i Barcelona, també per l'habitatge.
Illa garanteix "patriotisme" català per l'habitatge
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un patriotisme que no atiï la confrontació entre territoris o assenyali sempre els que menys tenen. "No és patriotisme posar preu al dret a l'habitatge o que la cobdícia deixi sense casa els ciutadans", ha dit Illa, que ha garantit al president espanyol que Catalunya mantindrà una aposta ferma en "les polítiques més ambicioses per garantir el dret a l'habitatge".
Collboni referma l'aposta per la regulació dels lloguers
Davant l'establishment, Collboni ha defensat l'aposta de Barcelona "canviar les regles del joc" i regular el mercat de l'habitatge, i ha assegurat que, a la capital catalana, "no s'hauria pogut produir un cas com el de Maricarmen". L'alcalde ha reivindicat "el dret de les persones a quedar-se al seu barri o ciutat" i ha assegurat que, sense la regulació, els preus avui a la ciutat serien encara més elevats. "Les regulacions funcionen", ha afirmat, i ha insistit que cal posar límits "allà on el mercat no els posa", i alhora intensificar la construcció de més habitatge.