El clam per l'habitatge talla la Diagonal de Barcelona

El desnonament de la Maricarmen ha fet vessar el got de la lluita llogatera. L'expulsió d'una dona de 87 anys de casa seva -ara en tràmits per tornar-hi- ha servit com a lema d'organització davant la crisi dels lloguers. La taca sindical va començar dissabte a la Puerta del Sol a Madrid, on els manifestants preveuen quedar-se acampats -mínim- fins que s'aprovi el decret d'habitatge. A Barcelona s'hi suma la història de l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que va suïcidar-se després de ser desnonada a principi de mes. Aquest còctel d'esdeveniments ha mobilitzat centenars de persones a les portes del Palau de Congressos, on es troba Pedro Sánchez, per demanar una llei d'habitatge digna.
Reclamen el que han anomenat decret Maricarmen. La protesta exigeix que s'inclogui en el decret la renovació automàtica de contractes -contractes indefinits-, la congelació del preu del lloguer, un mecanisme per a suspendre els desnonaments de les persones vulnerables i una reforma de la llei d'arrendaments per acabar amb les estafes -com els lloguers de temporada o els problemes envers la devolució de la fiança-. Segons el Sindicat de Llogateres, aquesta reforma ajudaria a estabilitzar els contractes dels inquilins, com també encarir els desnonaments.
"Maricarmen, no estàs sola" ha estat el crit amb què diferents sindicats han tallat l’avinguda Diagonal a les set de la tarda. En un primer moment, semblava que el decret Maricarmen havia punxat a Barcelona, aglutinant poc més de cent persones. L’aglomeració de gent, però, ha revifat una hora més tard de la convocatòria, aproximadament. No ha estat fins a dos quarts de nou que no han pogut mobilitzar-se fins a la porta del Palau del Congressos.
"Si volem viure de lloguer, ha de ser fora del barri"
Qui ha protagonitzat la protesta ha estat la gent jove, que ha mostrat la seva preocupació davant les poques possibilitats d'emancipar-se. "Som moltes les persones joves que quan acabem d'estudiar ens trobem amb unes condicions laborals que no esperàvem i, a més, amb un mercat d'habitatge destrossat", explica l'Emma Aranda, de 25 anys.
L'Anna Muntal també ha acudit a la concentració per expressar el seu malestar. Fins fa pocs mesos vivia de lloguer al barri de Marina. Tot i que ella va insistir, el propietari no va donar senyals de vida per regular la seva situació contractual. "He estat un any pagant el lloguer en negre perquè no em volia fer contracte", explica. Al cap del temps, a través d'un missatge de veu, li va fer saber que en qüestió de pocs mesos hauria de deixar el pis, ja que el preu que pagava era molt baix en comparació als altres lloguers de la zona. "Així és com em vaig assabentar que, d'un dia per l'altre, havia de buscar un altre lloc per viure", lamenta.
Els casos de desnonaments, fons voltor i l'especulació que regeix el mercat de l'habitatge han creat una angoixa residual en la gent jove. Així ho sent Tasio Cia, un manifestant que, en veure la mobilització a Madrid, s'ha encoratjat per sortir als carrers de la seva ciutat: "Si hem de mirar lloguers, ha de ser fora de Barcelona, ens estan expulsant dels nostres barris".