Acord entre l'empresa desnonadora i Maricarmen perquè torni a casa

Maricarmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada dimecres del pis on havia viscut durant més de set dècades, podrà tornar a casa després que els seus representants i l'empresa propietària de l'habitatge, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, hagin arribat aquest dilluns a un acord després de dies de protestes als carrers de moltes ciutats d'Espanya -amb una acampada a Sol- i també aquest dilluns a Barcelona. Les parts s'han reunit aquesta tarda, però encara no han transcendit les condicions pactades.
L'acord haurà de ser ratificat ara per la mateixa Maricarmen. La trobada, prevista inicialment a les quatre de la tarda, s'ha retardat una hora a petició de la família i de l'advocada de l'afectada, Beatriz Duro, que abans de la reunió havia valorat com a "molt positiu" que Urbagestión hagués acceptat seure a negociar.
Abans de conèixer l'acord, Duro ja ha expressat la seva confiança que la qüestió econòmica no fos un obstacle per trobar una solució. L'advocada també ha apuntat que estava disposada a fer "concessions" i que, si Maricarmen podia tornar al seu habitatge, encara caldria concretar quin tipus de contracte tindria i quina renda hauria d'assumir.
El desnonament de Maricarmen ha generat mobilitzacions arreu de l'Estat i a Catalunya per reclamar mesures davant la crisi habitacional i l'aprovació del conegut com a "decret Maricarmen". Si l'acord propera, la dona de 87 anys, que té un 50% de discapacitat, podrà tornar al país on ha viscut els darrers 71 anys.
L'acord entre les parts arriba després que l'Ajuntament de Madrid rebutgés divendres una proposta d'Urbagestión perquè Maricarmen pogués tornar a casa seva; ja que el consistori va considerar que "no era viable" perquè no complia "els requisits legals recollits a les bases" del programa ReViVa ni els d'altres programes municipals de compra d'habitatge.