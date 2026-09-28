Jornada de protestes a Barcelona per exigir el decret d'habitatge

Les manifestacions convocades pel Sindicat de Llogateres aquest dilluns a primera hora del matí per pressionar el govern espanyol per l'aprovació del decret d'habitatge han tallat el trànsit a diferents punts de Barcelona. Un grup ha tallat l'avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona, davant de l'Hipercor, i ha provocat retencions en el trànsit, però a les 9 hores ja s'ha aixecat el tall. Una situació semblant a la que s'ha viscut al carrer Còrsega, on un altre grup ha tallat el trànsit durant una estona i ha intentat dirigir-se cap a l'avinguda Diagonal, però agents dels Mossos no els han deixat accedir-hi. A hores d'ara ja s'ha desconvocat la mobilització en aquests dos punts.
Els manifestants mostren pancartes amb missatges com "Per totes les Mari Carmen" o "Decret Maricarmen ja!", en referència a la dona de 87 anys que va ser desnonada del seu pis a Madrid. A la plaça de Sants també un altre grup de manifestants ha ocupat el carrer i ha obligat a tallar la carretera una estona, però ja ha finalitzat el tall. La convocatòria de la manifestació estava programada a l'Hipercor de la Meridiana, la plaça de Sants, el carrer Sant Agustí i el carrer Tarragona aquest matí.
El Sindicat de Llogateres ha fet una crida a "col·lapsar" Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita del president espanyol, Pedro Sánchez. A les 19 hores, la convocatòria es traslladarà al Palau de Congressos de Catalunya, on Sánchez participa a partir de les 20 hores en l'entrega de Premis Vanguardia 2026. Tot plegat, en una nova jornada de mobilitzacions a tot l'Estat. Hi ha convocades accions de protesta a Madrid, Sevilla, Saragossa, Múrcia i Astúries.
El sindicat no descarta una vaga general
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, no ha descartat una possible vaga general per l'habitatge i els drets laborals "si les coses no canvien" i ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que aquest dimarts no presenti un decret en habitatge que sigui el que considera una farsa.
Així ho ha explicat en declaracions a TV3 durant la concentració a Barcelona d'aquest dilluns, en què tampoc ha descartat una acampada com la que hi ha a Madrid. Aragonès ha confirmat que el Sindicat està "en converses" amb sindicats laborals amb una vaga general a l'horitzó i entre les seves demandes a Sánchez ha demanat la renovació automàtica dels contractes, la congelació del preu durant el contracte i un mecanisme estructural de suspensió dels desnonaments a persones vulnerables.
Sánchez assegura que treballa «contrarellotge»
El president del govern espanyol ha assegurat aquest diumenge que treballa "contrarellotge" per aprovar dimarts vinent el decret d'habitatge que hauria evitat el desnonament de Maricarmen. Per fer-ho, però, caldrà que Junts i Podem votin a favor del paquet de mesures que l'Executiu ha intentat aprovar en diverses ocasions sense èxit. La formació de Carles Puigdemont s'ha mostrat disposat a negociar amb el govern de Sánchez, si bé Podem, per la seva banda, va rebutjar ahir fer-ho amb Junts.