Junqueras posa condicions a Sánchez per aprovar el decret d'habitatge: més topalls i pròrroga de dos anys als contractes

Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha assegurat que treballa "contrarellotge" per triar endavant el decret d'habitatge aquest pròxim dimarts al Consell de Ministres. Mentre tots els partits fixen la seva posició per negociar, o no, amb el govern espanyol, ERC exigeix incloure cinc mesures al decret per tirar-lo endavant.
Així ho ha fet saber Oriol Junqueras amb un missatge a les xarxes socials per reivindicar que "la por de perdre casa teva no pot ser el negoci de ningú". Junqueras també assegura que el seu partit treballarà per rehabilitar habitatges buits i millorar el transport públic, alhora que exigeix protecció davant l’especulació: "Volem que cada família tingui una llar digna".
1. Tapar les "vies d’escapament" de la llei d’habitatge
La primera de les garanties que ERC vol que inclogui el decret és garantir que els topalls de renda s’apliquin també a lloguers de temporada i habitacions. Els republicans aposten per "corregir els forats" de la Llei d'Habitatge, "dels quals ja es va advertir al PSOE", i fixar una durada màxima pels lloguers de temporada i d'habitacions alhora que establir mecanismes per tal que els contractes temporals que incompleixin els requisits de la llei "esdevinguin indefinits".
2. Suspensió de desnonaments de persones vulnerables
Els republicans també exigeixen suspendre els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional "fins que es pugui garantir una alternativa adequada". ERC reclama a l’Administració General de l’Estat que transfereixi a les administracions competents en matèria d’habitatge i serveis socials els "recursos extraordinaris suficients" per construir una oferta alternativa en matèria d'habitatge. A més, insisteix que en el cas de propietaris persones físiques petits tenidors, "cal mantenir l’actual obligació" i compensar les despeses així com oferir el finançament necessari a les administracions obligades al pagament.
3. Pròrroga extraordinària de 2 anys
La tercera de les exigències del partit liderat per Oriol Junqueras és la d'establir una pròrroga extraordinària de dos anys dels contractes de lloguer que finalitzin a partir de l’entrada en vigor del decret.
4. Més poder als ajuntaments per apujar l’IBI
ERC també advoca per donar eines als ajuntaments i permetre’ls fixar uns IBIs diferenciats que variïn en funció del propietari de l'habitatge i l’ús de l’immoble. L'objectiu és que s'apliqui un recàrrec sobre els pisos buits, fins ara amb topall del 50%, i s'incrementi fins al 100% si està buit 3 anys o més.
A més, els republicans exigeixen afegir també nous possibles recàrrecs acumulables de fins al 50% si el propietari de l'habitatge és un gran tenidor i de fins al 50% més si es tracta d’un habitatge d’ús turístic en una zona tensionada: "En cas que el propietari tingui 4 habitatges d’ús turístic o més podrà arribar fins al 100%".
5. Acabar amb els privilegis de les societats d’inversió
L'última de les condicions d'ERC és incrementar la pressió fiscal als fons voltor per tal de posar fi al privilegi d’aquestes societats d’inversió. En aquesta línia, els republicans defensen que "s'ha d'incrementar els tipus sobre el total de beneficis", tant dels habitatges no distribuïts com dels reinvertits.
ERC reclama més mesures a "curt termini"
Segons han fet saber fonts d’ERC a Nació, els republicans volen posar sobre la taula del govern espanyol un paquet més ampli de propostes "de resposta urgent" amb independència del decret d'habitatge que s'ha d'aprovar dimarts.
Els de Junqueras proposen apujar fins al 21% l’IVA sobre els ingressos procedents del lloguer de qualsevol habitatge d’ús turístic. Com també modificar la fiscalitat en la compra d’habitatges en funció de l’ús que se’n faci; amb l'objectiu d'incrementar l’IVA quan l’immoble es destini a usos com ara els pisos turístics, els lloguers de temporada, les segones residències o els habitatges buits. En paral·lel, ERC defensa que els tipus impositius es redueixin quan l’habitatge adquirit es destini a primera residència, ja sigui del mateix propietari o mitjançant un lloguer posterior que respecti els topalls de preu establerts per la Llei d’Habitatge.
Els pisos de la SAREB per a habitatge social
Una altra de les demandes és el traspàs a la Generalitat dels immobles de la SAREB situats a Catalunya per destinar-los a habitatge social; la petició inclou també els actius que han passat a formar part de SEPES i Casa47, i planteja que la titularitat de les finques i els solars es transfereixi a títol gratuït al Govern. De fet, fonts d'ERC recorden que el 17 d’octubre del 2025 la Generalitat i el Ministeri d’Habitatge van signar un protocol que preveia la formalització d’un futur conveni per traspassar la gestió de 13.000 immobles i 300 solars de la SAREB o SEPES a la Generalitat. Onze mesos després de la signatura, encara no s’ha formalitzat i tampoc no consta una data prevista per fer efectiu el traspàs de la gestió.
Més recursos per "inspeccionar" el mercat del lloguer
ERC també reclama més recursos per consolidar un cos d’inspecció d’habitatge de la Generalitat i defensa que "l’administració catalana ha de disposar de prou múscul financer per garantir el compliment de la normativa en matèria d’habitatge". Els republicans situen entre les prioritats el control de la regulació de la contenció de rendes, del lloguer de temporada i de l’ampliació dels drets de tempteig i retracte, així com de la resta de normativa vinculada al dret a l’habitatge.
Propostes per "abordar a mig termini"
Més enllà de les mesures que ERC vol aplicar a curt termini, el partit també assenyala diverses qüestions que considera que s’haurien d’estudiar de cara als pròxims mesos. Entre aquestes, hi ha una "proposta pendent de concretar" per prohibir l’adquisició d’immobles per part dels fons voltor.
El document també incorpora una proposta del Sindicat de Llogateres per modificar el sistema de pròrrogues dels contractes de lloguer i que, un cop finalitzada la durada inicial del contracte —cinc o set anys, en funció de la naturalesa del propietari—, aquest es prorrogui per un període equivalent si el propietari no comunica en temps i forma la voluntat de donar-lo per acabat. La proposta també preveu un règim d’indemnitzacions per als llogaters quan el contracte finalitzi sense que hi hagi una situació de necessitat del propietari o una causa justa de resolució. En aquest cas, l’arrendatari rebria una compensació equivalent a una mensualitat per cada any transcorregut des de l’inici del contracte.
ERC recull, a més, una altra proposta del Sindicat de Llogateres perquè els arrendataris puguin executar directament obres de reparació a l’immoble quan el propietari no hi doni resposta. La mesura permetria, si es compleixen determinats requisits i s’han fet prèviament els intents de comunicació previstos, compensar l’import de les reparacions descomptant-lo de la renda mensual.