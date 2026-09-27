El Sindicat de Llogateres incrementa la pressió al carrer i aprofita la visita de Sánchez a Barcelona

El Sindicat de Llogateres ha convocat una concentració dilluns al vespre a Barcelona, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la capital catalana. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, ha fet una crida a tots els catalans perquè vagin a "dir-li a la cara" que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits, com també han exigit des de Madrid els centenars de persones que han acampat aquesta nit a la Puerta del Sol. “Qualsevol decret que no ho inclogui serà una farsa”, ha advertit.
Segons ha explicat Aragonès, la protesta de dilluns serà a les 19 hores davant del Palau de Congressos de Catalunya, a la Zona Universitària de Barcelona. Sánchez serà a Barcelona perquè a les 20 hores presideix la cerimònia d’entrega dels Premis Vanguardia 2026.
A banda, també convoca una concentració aquest diumenge a la tarda davant de la casa d’una veïna en risc de ser desnonada per preparar la mobilització de demà. La reunió d'avui serà al número 69 del carrer Entença. En aquest portal de l'Eixample s'ubica un bloc de pisos on l'única veïna que queda és la Rosario i la resta dels pisos, diu Aragonès, s'han convertit en coliving: "De Maricarmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres".
Preguntat per si el Sindicat es planteja mobilitzacions com l'acampada fixa que va començar aquest dissabte a la cèntrica plaça del Sol de Madrid, Aragonès ha opinat que, a hores d'ara, la "millor manera per protestar" és la convocatòria d'aquest dilluns, coincidint amb l'assistència de Sánchez al Palau de Congressos.
Sánchez assegura que treballa «contrarellotge»
El president del govern espanyol ha assegurat aquest diumenge que treballa "contrarellotge" per aprovar dimarts vinent el decret d'habitatge que "hauria evitat el desnonament de Maricarmen". Per fer-ho, però, caldrà que Junts i Podem votin a favor del paquet de mesures que l'Executiu ha intentat aprovar en diverses ocasions sense èxit. La formació de Carles Puigdemont s'ha mostrat disposat a negociar amb el govern de Sánchez, si bé Podem, per la seva banda, va rebutjar ahir fer-ho amb Junts.
El sindicat exigeix lloguers indefinits
Quant al decret d'habitatge, Aragonès ha advertit que aquest "no pot incloure només mesures per endarrerir alguns desnonaments en situacions de vulnerabilitat" i, per això, ha exigit una renovació automàtica de lloguers, que els contractes siguin indefinits: "Aquestes 48 hores que queden són clau", ha remarcat, en referència al Consell de Ministres de dimarts.
"Això és un avís pel PSOE i per Sumar: qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa", ha expressat Aragonès, alhora que ha reiterat que "la gent no està sortint al carrer" per trobar-se amb "mesures cosmètiques que aportin més decepció i més frustració".