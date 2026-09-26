Milers de persones han recorregut aquest dissabte el centre de Madrid sota el lema "Ni una Maricarmen més" per reclamar al govern espanyol mesures urgents per fer front a la crisi de l’habitatge i denunciar el desnonament de Maricarmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada aquesta setmana del pis on vivia des de feia set dècades. La marxa, convocada pel Sindicat d’Inquilines de Madrid, ha reunit 25.000 persones segons la Delegació del govern espanyol i 300.000 segons els convocants; en un recorregut que ha començat a dos quarts de set de la tarda a la Puerta del Sol i ha acabat davant del Congrés dels Diputats.
Els manifestants han reclamat que el govern espanyol aprovi dimarts un decret d’habitatge que impedeixi els desnonaments, garanteixi contractes indefinits i congeli el preu dels lloguers. La protesta per pressionar l’executiu abans del pròxim Consell de Ministres arriba hores després que Sumar hagi amenaçat de plantar la reunió si no s’aprova la norma, mentre que el PSOE ha reobert les converses amb Junts per intentar reunir els suports necessaris al Congrés.
En acabar la manifestació, centenars de persones han decidit acampar a la Puerta del Sol com a protesta. El Sindicat d'Inquilines ha emès un missatge a xarxes per reclamar "mesures reals" en matèria d'habitatge: "Hem decidit acampar a la Puerta del Sol. No aguantem més aquest estat rendista que ens esprem i ens expulsa dels nostres barris", adverteixen.
Maricarmen demana a Sánchez que canviï les "lleis injustes"
La portaveu del Sindicat d’Inquilines de Madrid, Alicia del Río, ha definit el cas de la Maricarmen com un "punt de no retorn" en la lluita per l’habitatge. Durant la manifestació s’han pogut veure pancartes amb proclames com "Fa falta ja una vaga de lloguers" o "Fons voltor, expropiació"; com també alguns missatges molt crítics dirigits a les institucions madrilenyes governades pel PP.
La mateixa Maricarmen ha enviat un missatge al president espanyol, Pedro Sánchez, a través d’un vídeo difós pel Sindicat d’Inquilines per demanar l'aprovació d'un decret que serveixi per canviar les "lleis injustes" que han permès el seu desnonament: "Vull que el que m’ha passat a mi serveixi perquè no els passi a altres persones", ha afirmat Maricarmen, que també ha animat la ciutadania a continuar mobilitzant-se. "Si totes ens unim podem aconseguir els contractes indefinits, podem aconseguir el que ens proposem", ha assegurat Maricarmen.
Sumar i Podemos pressionen el govern espanyol
Sumar, a banda d'advertir al govern espanyol que es plantarà al Consell de Ministres si no s’aprova un paquet de mesures per afrontar la crisi de l'habitatge, reclama una la pròrroga reforçada dels lloguers, més protecció davant dels desnonaments, la regulació dels usos especulatius de l’habitatge i els pisos turístics i el frau en els lloguers de temporada o per habitacions.
La secretària política de Podemos i eurodiputada Irene Montero, per la seva banda, ha criticat les converses que el govern espanyol ha establert amb Junts per buscar els vots necessaris al Congrés i fer prosperar les mesures: "El govern espanyol està negociant amb Junts per fer-nos empassar per força a tots els que avui estem defensant el dret a l'habitatge i no ho acceptarem", ha sentenciat Montero. La dirigent de Podem també ha defensat que cal posar fi al negoci especulatiu de l’habitatge i ha reclamat l’expropiació de 650.000 habitatges que estan en mans de fons voltor per destinar-los al lloguer social.
La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha defensat que la formació continuarà pressionant perquè l’executiu aprovi "el millor reial decret llei possible" en matèria d’habitatge: "Les cases han de ser per viure", ha exclamat. La dirigent també ha reclamat que l’habitatge deixi de tractar-se com un mercat especulatiu: "L'habitatge no és un negoci. Ni una casa més en mans dels fons voltor, ni una casa més dedicada al turisme mentre hi hagi famílies que no tenen on viure", ha sentenciat Belarra.