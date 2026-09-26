L’Associació 17-A demana a l’Audiència Nacional que no es destrueixin les proves d’Alcanar

L’Associació 17-A ha presentat aquest divendres al·legacions contra la destrucció dels objectes recollits a la casa d’Alcanar relacionada amb els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Els Mossos han demanat poder destruir aquestes proves per motius de seguretat i per "falta d’espais blindats" als seus magatzems, mentre que la Fiscalia no s’hi ha oposat.\r\n\r\nL’entitat defensa que la comissió d’investigació del Congrés sobre els atemptats encara està elaborant les conclusions i que durant els treballs han aparegut "noves dades" que no es coneixien durant la instrucció judicial. Per això, considera que no és procedent destruir ara els objectes vinculats amb l’explosió d’Alcanar.\r\n\r\nSegons l’Associació 17-A, existeix la possibilitat que es pugui reobrir una nova investigació sobre els fets que encara queden per aclarir. L’entitat considera que aquestes proves podrien ser necessàries en cas que la Fiscalia decidís reprendre les indagacions sobre l’explosió de la casa d’Alcanar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'homenatge a les víctimes del 17-A a Barcelona pressiona el Congrés per la investigació dels atemptats ACN\r\n\r\n