L'homenatge a les víctimes del 17-A a Barcelona pressiona el Congrés per la investigació dels atemptats

Barcelona ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17-A. Institucions, cossos d'emergència, familiars i associacions de víctimes han guardat un minut de silenci en record dels morts a Barcelona i Cambrils. Ho han fet amb un acte a la plaça Sant Jaume en lloc de fer-ho, com és habitual, a la Rambla, que es troba en plena fase d'obres. A l'acte hi eren presents autoritats com ara l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Interior Núria Parlon, el president del Parlament Josep Rull i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Javier Martínez, pare del Xavi, el petit que va morir a l'atemptat de la Rambla amb només tres anys, ha denunciat que nou anys després se senten "sols".
Collboni ha presidit l'acte de record i homenatge a les víctimes, que ha comptat amb la participació de víctimes i familiars, així com de representants de les institucions i cossos de seguretat i emergències.
Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha interpretat la peça musical "Compta amb mi", de Txarango, a càrrec de Jofre Bardagí i Ana Fernández. També s'ha llegit el poema "Parlem de tu", de Miquel Martí i Pol, a càrrec de l’actriu Marta Bayarri. Enguany, com que s'ha fet a la plaça Sant Jaume, no hi ha hagut l'habitual ofrena floral.
Familiars i víctimes estan "sols"
Javier Martínez, pare d'un nen que va morir durant l'atemptat, el Xavi, ha assenyalat en declaracions als mitjans que sent que els familiars estan "sols". "He parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols. Sols, sense atenció", ha detallat. Segons ha dit, de vegades només cal que preguntin a les víctimes i als familiars què necessiten. "Això és el principal", ha dit. D'altra banda, ha apuntat també que mentre hi hagi papers del CNI classificats a Madrid mai no sabran la veritat. "Per què estan classificats aquests papers?", ha reflexionat tot preguntant-se què s'ha "d'amagar".
En aquest sentit, Martínez també ha explicat que espera que al setembre pugui tenir les conclusions de la comissió d'investigació que ha tingut lloc al Congrés dels Diputats per saber "què han trobat". "Jo he perdut un fill de tres anys, vull saber la veritat i ho estaré preguntant fins que em mori", ha afirmat. Segons ha compartit, en dies com avui pensa com seria el seu fill, que ara tindria 12 anys si continués viu. "És dur i cada dia més dur", ha admès.
Al seu torn, Robert Manrique, víctima de l'atemptat d'Hipercor i fins fa un temps assessor en funcions de l'extinta Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT), ha destacat la importància del suport entre víctimes però també el suport "institucional". Manrique ha exposat que el que és important és el seguiment "posterior" a un atemptat, més enllà de la indemnització econòmica. En aquest sentit, ha subratllat que l'administració ha de fer "el seguiment" i "assistir" a les víctimes i familiars i ha assenyalat que això no s'esta fent si hi ha 136 víctimes que no se segueixen. "Alguna cosa està fallant", ha dit en relació a la informació publicada per 'El Periódico', que apunta que hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació "per danys personals o responsabilitat civil".