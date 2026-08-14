Esprint final de Collboni: les claus dels darrers mesos de mandat a Barcelona

Aquest és el darrer estiu del primer mandat de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona. Després, les urnes del maig del 2027 decidiran si torna a passar un estiu al principal despatx de la Casa Gran. Entremig, les vacances suspenen l'activitat habitual i ajuden a endreçar els darrers deures pendents. A la taula de Collboni hi ha uns pocs anuncis que esperen data i unes quantes preguntes que esperen resposta. Són els protagonistes de l'esprint final de l'alcalde del PSC a la capital catalana. Nació repassa les claus d'aquests últims mesos de govern socialista en solitari.
El més obvi sobre el que ha de venir a partir del setembre és el que l'executiu ja ha anat plantejant en públic. D'entrada, Collboni ha decidit prémer l'accelerador per acabar el mandat fent possible l'arribada de les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana, una proposta que fa anys que corre a l'Ajuntament però que havia quedat "aparcada" per la negativa dels grups d'esquerres i la manca d'entesa entre el PSC i Junts en els moments clau.
Ara, però, s'ha decidit reactivar i ja s'ha fet un primer tràmit. La votació més important sobre el reglament d'ús de les pistoles de descàrregues elèctriques s'espera a la tardor, entre crítiques de BComú i ERC. Mentrestant, Junts celebra que els socialistes estiguin integrant els sindicats policials en les converses per enllestir la nova norma. Tot apunta a una votació balsàmica, a finals d'any, fins i tot amb el PP incorporat. Ara bé, després encara caldria fer la licitació del contracte per a l'adquisició de les armes, un procés que allargaria l'arribada de les pistoles Taser almenys fins ben entrat el 2027.
En canvi, més directa hauria de ser la irrupció d'uns nous ajuts al lloguer per als joves barcelonins. Segons va declarar l'alcalde en una entrevista amb aquest diari, aquest 2026 hi ha d'haver "novetats" sobre la promesa electoral del Pla 500. Es tractava de facilitar fins a 500 euros mensuals el lloguer que un jove no pogués arribar a cobrir amb els seus ingressos. Fa anys que s'espera conèixer el mecanisme concret per acollir-se a la mesura.
També està previst que s'aclareixi en el debat de les ordenances fiscals, cap a l'octubre, com es modifica la taxa turística. El govern socialista s'ha mostrat partidari d'augmentar el recàrrec municipal especialment als creueristes de pas. Tanmateix, la proposta definitiva -fins a on es vol apujar l'impost? A quins col·lectius?- es treballarà els pròxims mesos i requerirà majories polítiques. En aquest cas, el més previsible és que el PSC busqui el suport de l'ala esquerra del saló de plens.
Dels interiors d'illa als Bonus Cultura
En la següent categoria s'integren aquells projectes que, de portes endins, s'ha anat comentant o prometent que es presentaran aviat, però que mai acaben de tenir el seu moment de glòria. L'exemple més evident són els interiors d'illa, la gran promesa urbanística de Collboni en campanya. Al 2023 va projectar que faria una trentena de nous espais verds entre edificis de l'Eixample abans del 2030. Un any més tard, es matisaria aquell projecte i es defensaria que es buscarien també altres districtes. Igualment, es va anunciar que es farien 10 nous interiors d'illa aquest mandat. Però des de llavors no se n'ha sabut res.
Recentment, alts càrrecs de l'Ajuntament van calcular que es faria la presentació oficial de les primeres obres al juny, abans de les vacances d'estiu. De nou, però, els terminis han saltat i l'alcalde socialista encara té pendent d'ensenyar com materialitza aquella alternativa que defensava en campanya quan se li preguntava si mantindria el model de superilles d'Ada Colau.
En un sentit menys mediàtic però igualment conegut a dins del consistori s'espera que el tram final del mandat serveixi també per presentar els detalls del nou pla per consumir cultura a Barcelona. Fa temps que ERC va pactar amb el PSC als pressupostos l'arribada d'una "T-Cultura" i el govern fa mesos que va posposant la seva estrena. Segons les primeres pistes sobre aquesta nova mesura, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ja contempla la seva arribada amb el nom de "Bonus Cultura" i inclourà descomptes per als barcelonins per comprar llibres. La idea inicial, però, era que també servís per al teatre, els concerts i altres espectacles, i que anés més enllà del públic jove. Tanmateix, les concrecions encara s'esperen i el calendari pressiona.
La incògnita amb els lloguers de temporada
En una categoria de previsió més complexa hi ha altres projectes. Alguns d'aquests maldecaps tenen a veure amb l'habitatge. D'entrada, hi ha conflictes socials pendents de resoldre, com la situació dels llogaters del Bloc Sant Agustí o el Bloc Papallona, i podrien implicar un pas endavant del consistori o de la Generalitat. Però el que ha quedat més desdibuixat és el futur d'una regulació municipal dels lloguers de temporada. Fa un any i mig, PSC i BComú van anunciar, amb l'única roda de premsa conjunta del mandat, que iniciaven el tràmit per decidir com restringir els contractes temporals a la ciutat. Fins i tot es plantejava prohibir aquesta fórmula en alguns barris. Ara, s'està esperant la redacció d'un Pla Especial Urbanístic que decideixi fins on intervé. De moment, el govern socialista no ha posat cap data sobre la taula ni ha fet cap gest públic sobre la temàtica.
En canvi, sí que s'ha obert recentment la carpeta de la possible regulació del lloguer dels locals comercials: el que s'ha fet sobretot és demanar al govern espanyol i als grups del Congrés dels Diputats que hi intervinguin. Tanmateix, l'equip de Collboni podria aportar nova informació sobre aquest sector -i més pressió pública- si presenta un informe que ha promès elaborar sobre el del preu dels arrendaments comercials i sobre quines zones de la ciutat tenen més tensió.
Aquestes són algunes de les principals preocupacions que l'executiu del PSC té sobre la taula per als últims mesos de govern amb els seus 10 regidors. Mentrestant, l'executiu també s'ha planificat algunes alegries, com una festa d'inauguració de la remodelació de la Rambla, prevista per al febrer de 2027. Collboni afronta un final de mandat estimulant a la capital catalana.