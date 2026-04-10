Primeres pistes de la nova «T-Cultura» de Barcelona: inclourà descomptes per comprar llibres

Fa anys que corre al voltant de la lletra petita dels acords polítics de Barcelona, entre el govern de Jaume Collboni i el grup municipal d'ERC, la idea de fer néixer un nou títol anomenat "T-Cultura". Aquesta iniciativa comportaria descomptes i incentius per al consum de béns culturals a la ciutat, però més enllà del compromís en un parell d'acords de pressupostos municipals no se n'havien aportat més detalls. Tampoc s'ha arribat a presentar mai de manera oficial, malgrat que fa temps que és tot a punt per fer-ho, expliquen diverses fonts a Nació. Aquest divendres, però, de manera tangencial, en la presentació d'un pla de suport a les llibreries, l'Ajuntament de Barcelona ha donat les primeres pistes d'aquest nou instrument.
Segons detalla l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), el nou pla en matèria literària està dotat amb 850.000 euros i busca facilitar la vida a les llibreries de la ciutat en diversos àmbits. Una d'aquestes carpetes és incentivar la compra de llibres per part de la ciutadania. I en aquest sentit es planteja "la incorporació del llibre als programes municipals Bonus Cultura i Bonus Consum, que es posaran en funcionament properament", expressa el comunicat de l'ICUB. Així, també s'afavorirà que la població tingui descomptes a l'hora de comprar obres literàries, tal com confirmen fonts municipals.
En la mateixa línia, l'alcalde Jaume Collboni ha encoratjat els barcelonins a apropar-se a les botigues físiques: "Compreu a les llibreries, no a l'Amazon. Comprant a una petita llibreria esteu fent molt més que comprar un llibre. Esteu defensant un model de ciutat, esteu defensant un model cultural".
Així, l'Ajuntament apunta que la "T-Cultura" pot acabar prenent forma amb el nom "Bonus Cultura". I situa la presentació d'aquest nou model de descomptes en l'àmbit artístic com a un moviment imminent. Si fins ara molts joves ja es beneficien de fórmules com Cultura Jove -abans Escena 25- per tenir preus reduïts a concerts, obres de teatre o altres actuacions, ara la idea és que els barcelonins puguin gaudir d'un nou sistema que vagi més enllà de la franja dels 30 anys. De moment, només se sap que el pressupost pactat entre ERC i el PSC era d'almenys 1,5 milions d'euros anuals. El contingut encara s'ha de detallar.
Un pla per a les llibreries: ajudes, formacions i una campanya
En qualsevol cas, el pla presentat aquest divendres per mostrar el suport amb les llibreries és molt més ampli i té un pressupost independent. Els 850.000 euros previstos aniran a cobrir cursos de formació per a llibreters, ajudes econòmiques a la digitalització o a aconseguir locals per obrir llibreries a zones amb poca presència del sector. D'aquests recursos, uns 200.000 euros estan pensats també per dedicar-los a engegar una campanya de comunicació de reivindicació de les llibreries com a agent clau del comerç de proximitat i de la cultura a Barcelona. Igualment, es busca ampliar la informació perquè els propietaris de les botigues puguin orientar-se millor a l'hora de demanar subvencions.
Segons ha recollit l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, ha sentenciat que la mesura marca “un abans i un després” en la relació de la ciutat i les seves llibreries. “Vull agrair de manera clara i sincera que l'Ajuntament de Barcelona hagi impulsat el que és, en essència, el primer pla integral de suport a les llibreries des d'una administració municipal”, ha resolt.