El Papa reivindica que «la dignitat humana no té passaport» des de les Canàries

El papa Lleó XIV ha afirmat que Europa no es pot acostumar que el Mediterrani i l’Atlàntic "siguin cementiris sense làpides". En l’acte al moll d’Arguineguín, a Gran Canària, després d’aterrar a l’arxipèlag en la darrera etapa de la visita a l’estat espanyol, ha assenyalat que “no ens podem acostumar a comptar morts” i ha reivindicat que “la dignitat humana no té passaport ni perd valor en travessar una frontera”. No només ha instat Europa, també a la comunitat internacional per fer “una cooperació eficaç i perseverant”. Alhora, ha apuntat que l’Església s’ha de deixar interpel·lar en l’acollida d'emigrants, perquè no és una qüestió “secundària ni delegada únicament en alguns voluntaris”.
El pontífex ha fet una crida perquè actuïn aquells que “tenen a les seves mans responsabilitats decisives, autoritats civils, parlaments, governs i organitzacions internacionals, i també comunitats cristianes”. Alhora, ha indicat que aquest “drama” ha de convertir-se “en un examen de consciència” per a les “nacions d’origen” dels migrants, perquè “han de crear les condicions de pau, justícia i desenvolupament”.
Així mateix, els països de trànsit “estan cridats a protegir i no deixar als dèbils en mans de xarxes criminals”. Per tot plegat, ha defensat que “no podem passar de llarg davant caiucs i pasteres”.
El papa Lleó XIV ha reblat que “la dignitat humana exigeix vies legals i segures”, així com “cooperació real contra els traficants, protecció efectiva a les víctimes, processos seriosos d’acollida i d’integració i polítiques que permetin a cada persona viure amb dignitat” a casa seva. El Papa ha recordat que els immigrants “arrisquen la mort per buscar la vida”. Per una altra part, els ha demanat que “no creguin aquells que prometen paradisos fàcils a canvi del seu cos” i que les “falses promeses són cants de sirenes d'indústries de mort”.
Testimonis
Les paraules del pontífex s’han produït després d’escoltar alguns testimonis del fenomen migratori. Per exemple, del capità de Salvament Marítim, Tito Villarmea, que ha precisat que porta 18 anys del servei i ha acumulat més de 20.000 rescats. Unes tasques en “embarcacions fràgils carregades de vides”, ha descrit i ha subratllat que en cada actuació “la seva vida depèn de nosaltres”. Villarmea ha indicat que ell és avui el portaveu “de 1.600 professionals que cuiden la vida a la mar”.
També ha intervingut una voluntària de Càritas Maria Reyes, que ha qualificat “d’impotència” el fet de no poder donar resposta a l’arribada de pasteres. Reyes ha puntualitzat que la seva lectura és que “no es tractava d’arreglar-ho sinó d’escoltar, fins i tot sense compartir l’idioma”.
Una altra de les vivències que s’han escoltat ha estat d’una víctima de tràfic de persones, de Nigèria, que ha relatat el “captiveri” que va patir. Va quedar embarassada a la pastera i li van prendre la criatura a Europa, quan tenia 11 mesos. També ha concretat que la van obligar a prostituir-se.
El cap de l'Església catòlica en la primera visita d’un pontífex a les Canàries ha estat acompanyat en aquest acte pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb els ministres de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Fèlix Bolaños, i de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i la ministra de Defensa, Margarita Robles.