El Papa accentua els gestos amb Catalunya des de la Sagrada Família

El Papa s’ha acomiadat aquest dimecres de Barcelona inaugurant la Torre de Jesús de la Sagrada Família en una cerimònia impactant a la basílica. Ho ha fet amb una homilia que ha exposat el sentit espiritual del temple, però que alhora ha explicitat el missatge que vol llançar el Papa: “No podem creure en Jesús i promoure la guerra. No podem creure en Jesús i matar l’innocent. No podem creure en Jesús i abandonar a qui pateix, a qui plora, a qui fuig de la misèria”.
El pontífex ha introduït canvis significatius en la seva homilia respecte del text embargat lliurat a la premsa. Quan s'ha referit al fet que el temple representa "tota Catalunya" i la "concòrdia amb Espanya", ha tancat la frase amb el terme concòrdia. En el text previst, també s'afegia "fins i tot abans de néixer" després del terme "innocents". El Papa no ho ha pronunciat, de manera que la referència a l'avortament ha quedat molt suavitzat.
Lleó XIV ha volgut deixar un discurs potent. Ha reiterat el seu insistent “no a la guerra”, que l’enfronta a Donald Trump i als grans poders oligàrquics. Com també ha deixat clar el seu rebuig frontal a tota política d’exclusió dels immigrants. Alhora, pregona la visió que té l’Església de la vida. Ha estat un dia molt simbòlic, just un 10 de juny, aniversari de la mort de Jacint Verdaguer. I el Papa ha recorregut també a la metàfora per presentar el temple com uns braços oberts per reunir tothom.
“Molt més que un monument, la basílica de la Sagrada Família continua sent avui una obra en construcció, que ens recorda com la vida cristiana és sempre un camí, perquè es tracta d’un projecte que Déu porta a terme”. Així s’ha referit al temple Lleó XIV, tot diferenciant entre obra inacabada i temple en construcció.
El Papa ha subratllat que és la fe que dóna forma a les pedres i ha introduït Gaudí en la seva mirada: “Com arquitecte ardent de fe, el venerable Antoni Gaudi va concebre aquests espais amb el desig de narrar els misteris de la vida del Senyor: d'aquesta manera ens ha proposat un pelegrinatge espiritual, que condueix a la trobada amb Crist nascut, mort i ressuscitat per nosaltres”.
El pontífex ha estat rebut pels reis espanyols, Felip VI i Leticia, el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d’altres. Ha estat l’inici d’una llarga cerimònia, el primer acte de la qual ha estat visitar la cripta i resar davant la tomba d’Antoni Gaudí. Va ser aquí on fou enterrat dos dies després de la seva mort, atropellat per un tramvia.
Tot seguit, ha començat la missa, que ha tingut un component important de cant. El repertori ha combinat el gregorià (amb el Tu es Petrus, clarament adreçat a la presència del pontífex) i música litúrgica popular, amb repertori coral de tradició catalana, peces de l’escola montserratina (Al·leluia, lloem el Senyor, d’Irineu Segarra), l’Oh, cel blau, de Lluís Millet, per concloure amb el Virolai.