El nou servei d'atenció als ajuntaments atén més de 450 incidències en els primers mesos en funcionament

El servei d’atenció telefònica d’ús exclusiu per als ajuntaments i el món local impulsat pel Govern ha atès 459 incidències des del seu inici, l’octubre passat. Aquest canal permet agilitzar la comunicació amb les operadores, millorar la gestió d’incidències massives i garantir la connectivitat arreu de Catalunya.
El telèfon facilita que els alcaldes i els ajuntaments disposin, per primer cop, un canal directe amb les operadores, amb informació "clara, actualitzada i transparent" sobre l’estat de les incidències. Amb l’objectiu de reforçar el servei que ofereix el protocol, la Direcció General d’Infraestructures Digitals ha reforçat el personal amb dues persones encarregades del seguiment específic de les activitats vinculades al servei telefònic. Aquest equip també assumeix la recopilació de dades i la generació d’indicadors del sistema.
Es tracta d’una de les iniciatives incloses en el Protocol TelcoCat, el marc de col·laboració publicoprivada impulsada pel Govern amb les operadores de telecomunicacions i el món local. El resultat del projecte fins ara fa evident que cal continuar apostant per reforçar la fiabilitat i eficiència de les xarxes. Per aquest motiu, des de l’executiu es volen activar diverses actuacions estratègiques per seguir per aquest camí.
En aquest sentit, la Generalitat segueix desplegant la xarxa de fibra òptica de titularitat pública, que ja supera els 8.000 quilòmetres i es treballa perquè arribi a tots els municipis de Catalunya aquesta legislatura. D’aquesta manera, l’administració catalana reafirma el compromís amb un servei més resilient i de més qualitat.
En aquests primers nou mesos de funcionament, el protocol ja ha aconseguit una àmplia implantació al territori, amb 746 municipis adherits, que representen el 78,8% del total. Així doncs, fins a dia d’avui el balanç que fa el Govern és positiu. A part, s’han rebut prop d’un miler de trucades per part dels ajuntaments, una dada que confirma la utilitat del servei com a mecanisme de comunicació. Alhora, s’ha crescut de 119 a 459 incidències ateses, fet que reforça "el paper actiu" de la Generalitat en aquest procés. L’activitat s’ha mantingut sostinguda, amb especial atenció durant el període d’hivern, quan es concentren més afectacions en els serveis de telecomunicacions a causa de les condicions climatològiques.
Pel que fa a la part privada, la proposta ha aconseguit reunir les principals operadores presents a Catalunya, amb les quals ha definit un model d’atenció específic que garanteix l’atenció personalitzada als ajuntaments. Actualment s’hi troben més d’una desena d’empreses, com són: Vodafone, Telefónica, Orange, Cellnex, Vera, Conecta Wireless, Bivid Telecom, Nexia, Onivia, Parlem, Catalunya Telecom i Adamo, a banda de l’associació Feceminte (ara mateix Acutelan).
La majoria d’incidències, relacionades amb la connexió
El servei telefònic exclusiu ha estat especialment rellevant per als municipis més petits, que sovint no disposen d’un punt de contacte clar i ara compten amb un mecanisme on adreçar-se. Així, es fa més "fàcil i àgil" una gestió personalitzada a l'hora de canalitzar i resoldre qualsevol incidència en la xarxa.
L’activitat registrada correspon principalment a serveis essencials de connectivitat per la ciutadania. Concretament, 294 (64,05%) incidències són degudes a la cobertura mòbil, 81 (17,64%) per banda ampla, 62 (13,51%) per afectacions combinades entre connexió i banda ampla, i les 22 (4,79%) restants per cobertura TDT.
TelcoCat, una eina útil
En aquest marc, el Govern sosté que el Protocol TelcoCat s’ha consolidat en els seus primers mesos de funcionament com una "eina pràctica", que serveix per millorar la coordinació entre administracions i operadores i donar resposta més eficaç als municipis davant les múltiples incidències de connectivitat.
A més, actualment es treballa en la integració de les operadores en la plataforma web InfoConnecta, una nova eina que permetrà als ajuntaments fer seguiment en temps real de les peripècies registrades a través del servei telefònic i disposar d’una visió compartida entre operadores, municipis i Generalitat. La seva posada en marxa reforçarà la transparència i oferirà, per primera vegada, una fotografia completa i integrada de les incidències de connectivitat al territori.