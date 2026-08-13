L'allau de passatgers per l'eclipsi i el reforç insuficient tornen a qüestionar Rodalies

L'eclipsi solar total que s'ha viscut a bona part de Catalunya ha posat a prova la capacitat de gestió -i de viabilitat- del servei de Rodalies. L'allau de passatgers fins al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per observar el fenomen astronòmic únic que ha vist el país han obligat els operadors ferroviaris a reforçar a correcuita el servei, adaptant-lo tot el possible a la necessitat de l'eclipsi. Un servei ja criticat pels usuaris i que, tot i les mesures implantades pel Govern, no travessa el seu millor moment. A partir de les set de la tarda, per exemple, ja es va duplicar la capacitat dels regionals del corredor sud del país. Així i tot, el servei ha quedat novament col·lapsat i qüestionat.
Fonts de la conselleria de Territori apunten a Nació que, després de l'eclipsi -i els moments previs-, es van registrar 3.600 passatgers al regional R16 -que connecta Barcelona, des de l'estació de França, fins a Tortosa- xifra que duplica la seva capacitat habitual diària. Una situació força similar a la viscuda a l'R15, que va des de la capital catalana fins a Riba-roja d'Ebre, passant per Reus, que també ha incrementat substancialment el volum de passatgers. En concret, de 1.000 en total de mitjana diària anar i tornar a 1.600, augmentant un 60% la seva capacitat habitual. En conjunt, doncs, el corredor sud de Rodalies ha quedat completament desbordat.
El Govern ja tenia previsió de desplaçaments per gaudir d'aquest fenomen únic viscut a Catalunya. De fet, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ja alertava en roda de premsa poques hores abans que el més prudent era evitar l'AP-7 per desplaçar-se fins a la zona. La previsió de mobilitat s'ha fet per carretera, però no per tren. Des d'Adif admeten que l'allau de passatgers que s'ha viscut després de l'eclipsi, a partir de les nou de la nit, es deu a la manca de planificació. També ho justifica el secretari general de mobilitat de la conselleria de Territori, Manel Nadal, que en una publicació a les xarxes socials afirma que s'han reforçat "tots els [trens] que s'ha pogut d'anada i de tornada", però que "no han estat tots com hauria estat desitjable".
Un clar exemple del caos es va viure a l'estació de Tarragona, on els Mossos d'Esquadra van haver de tancar temporalment l'accés a l'estació: "Ha sigut horrible. No hi cabíem, i paràvem mitja hora a cada parada", comenten alguns usuaris que van viure l'alta afluència de passatgers a la zona. Des d'Adif també han agraït la presència policial per regular la situació: "Si no hagués estat pels Mossos d'Esquadra, que n'hi havia trenta o quaranta, hauríem tingut un problema de seguretat molt greu", apunten des de la companyia ferroviària.
Rodalies es justifica
El gerent d’operacions de Rodalies, David Andrés, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a la cadena SER que es van posar “tots els esforços” que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l’eclipsi. “Vam passar de 1.000 a 1.600 places en el cas de l’R15, un 60% més”, ha detallat, “i de 1.800 a 3.600 places pel que fa a l’R16”. Tot i això, ha demanat disculpes a tots aquells viatgers que tenien previst viatjar cap a la zona del sud de Catalunya i no ho van poder fer. “Malauradament, no tenim més material, no tenim més trens per poder posar més places perquè no podem deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori”, ha insistit.
Finalment, el gerent d’operacions també ha reconegut que no hi havia més material per posar i que reorganitzar el servei amb tot allò de què disposaven: “Sabíem que hi hauria molta afluència, sabíem que viatjaria molta gent, però ja vam dotar l’R15 i l’R16 de la màxima possibilitat per portar viatgers”, ha lamentat, “no tenim més material i no podem deixar de donar servei a la resta de persones de Catalunya”. En aquesta línia, també ha admès que l'incidència de
Moments de caos i incertesa
L'Aurora és una de les moltes persones de Barcelona que es van desplaçar fins a Tarragona per observar amb plenitud l'eclipsi. I, com moltes altres, també va quedar atrapada després en l'operació retorn cap a la capital catalana amb Rodalies. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'Aurora relatava que es va estar més d'una hora parada sense poder accedir a l'estació a causa de llarguíssima cua que s'hi havia format. "És cert que ara s'ha començat a moure la cua, però no sabem quan arriba el següent tren i ningú ens sap informar", lamentava la passatgera, que no sabia quan podria agafar el tren per tornar a casa. Finalment, però, hores després, va aconseguir pujar en un dels combois i tornar a casa.
Les mateixes fonts de la conselleria de Territori asseguren que van poder descongestionar l'allau de passatgers en poc més de tres hores. Els moments més crítics, tal com afirmen, es van registrar a l'estació de Tarragona i a la d'Altafulla, on els trens van haver d'operar més enllà del previst per poder donar servei als centenars de persones desplaçades. En el cas de Reus, per exemple, també es va traslladar amb autobús als usuaris que no havien pogut pujar a cap tren fruit del col·lapse. Malgrat els moments de caos i incertesa, abans de la mitjanit l'allau havia quedat descongestionada, i el servei de Rodalies ja havia quedat en entredit.
El col·lapse, també d'anada
Les imatges d'estacions col·lapsades es van produir de nit, però també a l'anada cap a veure l'eclipsi. "La sensació era de descontrol", explica Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, en conversa amb aquest diari, que creu que el Govern no va planificar suficient els desplaçaments per observar aquest fenomen: "Sabien quan seria i sembla que els va enxampar per sorpresa", ironitza la portaveu dels usuaris.
Aquest matí faran arribar una queixa per escrit a la direcció de Rodalies i a la conselleria de Territori demanant tota la informació sobre la previsió ferroviària per l'eclipsi. "Volem saber com ho van preparar", assevera Gómez, que lamenta que no es va activar un dispositiu de la talla d'altres esdeveniments destacats, com el que s'habilita a Montmeló pels grans premis de MotoGP o Fórmula 1. En aquesta línia, també lamenta que, a hores d'ara, encara no s'han donat explicacions sobre el desgavell de trens viscut al sud del país.