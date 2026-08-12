L'eclipsi del segle ja és història: quan en podrem tornar a viure un altre?

L'eclipsi del segle ja és història. El fenomen haurà deixat gent extasiada, altra contrariada i, sobretot, amb ganes de més. Ara bé, quan es podrà gaudir d'un altre eclipsi total de Sol? A Catalunya, no serà possible fins al 2180, però l'any vinent n'hi haurà un al sud de la península Ibèrica així com un d'anular el 2028.
Tres eclipsis en dos anys
Un eclipsi solar es produeix quan la Lluna s'interposa exactament entre la Terra i el Sol, però l'aspecte del fenomen varia segons l'alineació i la distància de l'astre. En un eclipsi total, la Lluna cobreix completament el disc solar des del punt de vista de l'observador, fent que el dia es faci de nit durant uns minuts i revelant la corona solar.
En un eclipsi anular, la Lluna també s'alinea de manera central amb el Sol, però es troba en un punt més allunyat de la seva òrbita (apogeu). Això fa que no arribi a tapar-lo del tot i deixa veure un brillant "anell de foc" al voltant de la seva silueta. Per la seva banda, l'eclipsi parcial es produeix quan l'alineació és imperfecta i la Lluna només cobreix una fracció del Sol, oferint la imatge d'una mossegada sobre la cara solar sense arribar a la foscor total ni al fenomen anular.
A Catalunya, hi haurà dues oportunitats més ben aviat. A banda del d'avui, el 26 de gener de 2028 es podrà gaudir d'un eclipsi anular al vespre, poc abans de la posta de Sol. Pel que fa als eclipsis totals, després de la darrera gran cita, caldrà tenir molta paciència: el següent no tindrà lloc fins al 17 de novembre de 2180 (i el posterior el 2433). Mentrestant, els observadors catalans hauran de conformar-se a contemplar eclipsis parcials, com el que es podrà veure el 2 d'agost de 2027, quan un eclipsi total creuarà el sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
Tots els eclipsis
Una cosa està clara: no veurem el pròxim eclipsi total de Sol a Catalunya perquè serà el 17 de novembre de 2180. Ara bé, hi ha una oportunitat ben a prop: el 2 d'agost de l'any vinent es podrà veure al sud d'Andalusia i al Marroc. Aquests són els següents:
- 2 d'agost de 2027 (total - península Ibèrica): la franja de totalitat travessarà el sud d'Andalusia (Cadis, Màlaga, Granada, Almeria), a més del Marroc i altres punts del nord d'Àfrica. A la resta de la Península i Europa es veurà parcial.
- 26 de gener de 2028 (anular): l'“anell de foc” creuarà la península Ibèrica de sud-oest a nord-est al vespre, sent visible des dels Països Catalans, però també d'altres punts com Aragó, Castella-la Manxa, Andalusia i Múrcia.
- 1 de juny de 2030 (anular): la línia d'anularitat creuarà el nord-oest de la península i s'estendrà cap a l'est d'Europa (Grècia, Bulgària, Rússia).
- 20 de març de 2053 (anular): un altre eclipsi anular que tocarà l'extrem sud de la península Ibèrica i el nord d'Àfrica.
- 3 de setembre de 2081 (total): la franja de totalitat travessarà Europa central (França, Suïssa, Itàlia, Àustria, Alemanya i els Balcans).
- 23 de setembre de 2090 (total): la totalitat travessarà el Regne Unit, França i el nord i oest de la península Ibèrica (Galícia, Astúries, Castella i Lleó) poc abans de la posta de Sol, però no serà visible des de Catalunya.
- 17 de novembre de 2180 (total): el pròxim eclipsi solar total que creuarà el territori català.
- 2433: el següent eclipsi solar total visible des de Catalunya després del de 2180.