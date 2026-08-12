Així és la nova estafa dels paquets amb QR falsos amb què intenten robar-te les dades bancàries

Una nova estafa digital posa en alerta l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya aquests dies: els paquets amb QR falsos. Les maneres d'enganyar a través del món digital són cada vegada més creïbles i difícils de detectar, però amb aquesta nova estratègia, els ciberdelinqüents traslladen al món real l'estafa enviant paquets a diferents domicilis per aconseguir, a través d'un QR, dades bancàries.
Com s'adverteix a la nova campanya de l'organisme de ciberseguretat, aquesta nova tècnica aprofita que els QR s'han normalitzat en moltes activitats quotidianes per dur a terme l'estafa. Aquests codis encriptats, permeten consultar informació, accedir a webs, veure menús de restaurants o, inclús, efectuar pagaments.
Com funciona l’estafa dels codis QR?
Aquesta pràctica es coneix com a frau del QR o quishing, i consisteix a substituir o crear codis QR que porten a pàgines web malicioses. En aquest cas, primer s'envia un paquet a una direcció que s'aconsegueix a través de dades residuals o filtrades de l'usuari a internet.
Quan la persona rep el paquet fals, a dins està el QR amb un missatge que incita a escanejar-lo per guanyar un premi. L’objectiu és aconseguir dades personals, contrasenyes o informació bancària per poder robar diners o fer compres per internet sense autorització. Quan s'escaneja amb el mòbil, s'obri una web fraudulenta en què et demanen el nom i cognoms, el DNI, el telèfon i les dades bancàries per aconseguir el regal.
És important comprovar i no seguir cap enllaç ni QR que no sigui segur i, sobretot, no donar dades personals a través de webs sospitoses. Per protegir-se dels codis QR fraudulents, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana utilitzar aplicacions d’escaneig segures i evitar els codis procedents de fonts desconegudes o sospitoses, especialment si es troben en espais públics.
Com detectar que un codi QR pot ser fraudulent?
Hi ha alguns senyals que, com explica l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, poden alertar que un QR no és legítim. Per exemple, si està col·locat en un lloc inesperat, si el codi presenta una impressió deficient o si, en escanejar-lo, obre una adreça web estranya o que no correspon al servei que esperàvem.