Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Lloret de Mar (la Selva) i n'investiguen cinc més per un presumpte cas de l'estafa de l'asfalt. No és la primera vegada que es detecta aquesta pràctica delinqüencial a Catalunya, però ara feia temps que la policia no en tenia constància.
Segons ha avançat El Caso, la víctima va alertar els Mossos el 4 de març. Estava rebent coaccions i amenaces d'uns suposats treballadors que s'havien ofert a arreglar un paviment amb l'asfalt que els havia sobrat d'una suposada obra. Si bé, ara li demanaven més diners dels pactats inicialment.
Com funciona l'estafa de l'asfalt?
L'estafa de l'asfalt té l'objectiu d'enganyar les víctimes, que poden ser ciutadans o empreses, amb un ham molt senzill. Els delinqüents es fan passar per operaris i interpel·len la víctima per oferir-li asfalt que els ha sobrat d'una obra. Així, ofereixen arreglar el paviment d'un camí o de l'entrada d'una finca a un preu molt rebaixat.
D'aquesta manera, estableixen una connexió amb la víctima. En alguns casos, demanen un pagament per avançat i, quan s'efectua, desapareixen sense fer cap tasca. Si bé, altres vegades, comencen els treballs i els deixen a mig fer per exigir més diners dels pactats inicialment.
El Diari de Girona ha informat que, fins i tot, es produeixen extorsions per aconseguir els diners, a banda de pressions i coaccions. Això fa que algunes víctimes acabin pagant quantitats de diners molt elevades per unes obres de mala qualitat.