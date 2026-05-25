Lleó XVI s'aferra al diàleg com a única via per resoldre conflictes en un món globalitzat

El papa Lleó XIV ha fet una crida a "desarmar" la intel·ligència artificial (IA) per "sostraure-la" de la lògica econòmica i geopolítica. En la seva primera encíclica, la qual arriba un any després del seu nomenament -mentre que el seu predecessor ho va fer al cap de tres mesos-, el sant pare alerta del risc de "deshumanització" de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en un món globalitzat. "Desarmar no significa renunciar a la tecnologia, sinó impedir el seu domini sobre allò que és humà", ha recitat. Davant d'aquest "canvi d'època", l'Església subratlla que la tecnologia ha de servir per afavorir el desenvolupament de tots, no només d'uns pocs.
En aquest sentit, Lleó XIV avisa que una mala gestió de la IA pot empènyer la societat al "síndrome" de la Torre de Babel: "Aquest és el risc, una temptació antiga i sempre nova, que avui també té un rostre tècnic". La protecció dels més vulnerables ha d'estar, diu, en el centre de les decisions. A les 110 pàgines de l'encíclica, el sant pare posa èmfasi en la situació de fragilitat en què pot quedar la "dignitat humana" amb aquestes "noves formes de deshumanització" que governen el món: "Tenim el deure de romandre profundament humans", apunta el text papal, que assegura que "cap màquina" podrà substituir mai l'amor.
L'escrit del màxim representant de l'Església gira al voltant de la intel·ligència artificial i remarca que, en mans només dels poderosos, "sacrifica als dèbils" i aposta per un "llenguatge únic digital" que és capaç de traduir-ho tot en dades i rendibilitats. Construir el futur "excloent a Déu", afirma, és el risc més gran de deshumanització al que s'enfronta la 'nova' societat de la intel·ligència artificial.
Posar el focus en la desinformació
Lleó XIV també analitza altres riscos associats als avenços tecnològics com l'augment de la desinformació o les fake news, la destrucció dels llocs de treball que justifica l'automatització, les "noves formes d'esclavitud digital" o l'educació més enllà de l'algoritme. El sant pare defensa que els coneixements, les dades i els algorismes són béns que haurien de ser accessibles i orientats a la justícia social. En aquest sentit, fa una crida a què les decisions tecnològiques no siguin imposades sinó participades i que fomentin la "protecció" dels més vulnerables.