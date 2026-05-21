«Hem fet les coses diferents que Madrid»: com es paga el viatge del Papa a Catalunya?

Lleó XIV serà a l’estat espanyol del 6 al 12 de juny, en un itinerari que passarà per Madrid, Catalunya i les Canàries. Serà una visita d’alt contingut religiós i polític. L’expectació és màxima i s’espera un gran èxit de participació per veure i escoltar el Papa. Però això qui ho paga? Malgrat que el web de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) assegura que és l’Església espanyola qui organitza el viatge, és el Vaticà qui pren totes les decisions en darrera instància. Però són els bisbats que visitarà el Papa els qui tenen cura de la captació i gestió dels recursos.
“Hem volgut fer les coses diferents de Madrid”. Així s’expressa una font diocesana per explicar la filosofia del finançament del viatge del Papa a Catalunya. La manera de captar recursos entre Madrid i Catalunya no ha pogut ser més distant. En el cas de Madrid, va cridar l’atenció un sistema de patrocinis que fa pensar en el que es fa en les campanyes electorals nord-americanes, establint un curiós barem.
D'amics a grans benefactors
Una donació de 1.000 euros dona dret a un certificat d’”amic” emès per l’organització. Amb 10.000 euros, es pot figurar en un llistat d’entitats col·laboradores. I així anar pujant fins arribar als 500.000 euros i ser considerat benefactor. Això dona dret a lloc preferent en els actes pontificis i a participar en una audiència amb el Papa. Si es dona un milió d’euros, s’adquireix la categoria de gran benefactor i s’accedeix a una trobada privada amb el pontífex.
L’arquebisbat de Barcelona va descartar aquest sistema d’entrada i ha optat per un model més sobri, que alguns defineixen com “a la catalana” i d’altres expliquen d’una altra manera: “Estem per sobre dels diners. Hem optat per finançar el viatge a base de donatius i complicitats de molta gent”. El web de l’arxidiòcesi ofereix la possibilitat d’aportar segons l’economia de cadascú a partir de 10 euros. Després, a les parròquies de tot l’estat es poden trobar uns fulls per fer aportacions per bizum, amb informació sobre els incentius fiscals per donacions. A Barcelona destaquen que el model català de finançament de la visita i recorden que el lema del viatge, Alça la mirada, va néixer a Catalunya.
Fins que no conclogui la visita no se sabrà quin ha estat el cost real del viatge. En principi, la CEE ha situat una xifra mínima de 15 milions d’euros. Però ningú creu que el cost quedi en aquesta quantitat, sinó que serà molt més. La Sagrada Família assumirà el cost de la presència del Papa a la basílica i la despesa de la visita a Montserrat anirà a càrrec de l’abadia.
Precisament aquest dijous, la Junta Constructora del temple ha informat de com les empreses col·laboradores són les que han assumit la totalitat del cost de l'Any Gaudí (un total de 3,2 milions d'euros), mentre que l'acte de benedicció papal del 10 de juny tindrà un cost d'uns 200.000 euros. Entre les empreses hi ha CaixaBank, Condis, Fundació Endesa, Despatx Cuatrecasas, Henkel, Prosegur, Viking, Clorian, Tiqets i Telefónica, entre d'altres
"Merchandising" a El Corte Inglés
El merchandising oficial de la visita papal ja està a disposició dels interessats i anirà a sufragar les despeses del viatge. Gorres, tasses, polseres i samarretes seran comercialitzades després d’un acord entre l’epoiscopat espanyol i El Corte Inglés. A Barcelona, es podran adquirir als centres comercials de la plaça de Catalunya, Diagonal i Can Dragó. Fins al moment, no està previst disposar de merchandising en català.
Fonts diocesanes asseguren aquests dies que “no volen monetitzar la visita”. És una manera de veure-ho, però l’absència de material en català contribueix a espanyolitzar el viatge, una possibilitat que inquieta i molt els sectors catalanistes de l’Església. Malgrat que el bisbe auxiliar David Abadías expliqués aquest dimecres en una entrevista a Catalunya Religió que han pogut explicar molt bé al Vaticà la realitat catalana.