David Bondia i Gemma Calvet, únics aspirants a la Sindicatura de Greuges de Barcelona

L'actual síndic de Barcelona, David Bondia, i l'exdiputada i jurista Gemma Calvet són els únics candidats a liderar la Sindicatura de Greuges de la ciutat els cinc anys vinents. Ho ha comunicat l'Ajuntament de Barcelona un cop ha acabat el termini per presentar candidatures. A partir de l'1 de juny, el consistori obrirà una consulta ciutadana no vinculant en què tant la ciutadania a títol individual com les entitats, podran donar suport a qualsevol dels candidats. El mes de juliol arrencarà la fase d'elecció. Els equips tècnics de l'Ajuntament elaboraran un informe que compartiran amb els grups municipals.
El procés de participació, que es va dur a terme per primera vegada l’any 2016 i que enguany se celebra per tercera vegada de forma consecutiva, persegueix un doble objectiu: acostar la Sindicatura de Greuges de Barcelona a la ciutadania i potenciar la participació perquè aquesta veu arribi al Ple. Per facilitar-lo, l’Ajuntament habilitarà un espai a la plataforma Decidim. Barcelona, on es podran conèixer les candidatures i expressar suports. També s'oferirà un punt físic per districte per acompanyament presencial si cal. Per participar cal estar empadronat a Barcelona i tenir 16 anys o més.
David Bondia és l’actual síndic de greuges de Barcelona i opta a la reelecció amb el suport de diverses entitats. És professor de dret internacional a la Universitat de Barcelona i té una àmplia trajectòria en institucions de drets humans i organismes internacionals. Ha estat vinculat a xarxes i projectes de defensa dels drets humans tant a escala local com global.
Una cinquantena de federacions i entitats de Barcelona han impulsat la candidatura de Bondia. El conjunt de les organitzacions promotores representa més de 3.000 entitats de la ciutat vinculades als àmbits social, veïnal, cultural, educatiu, dels drets humans i de la participació ciutadana. Entre elles, destaquen l’organització empresarial Pimec, agrupacions veïnals com la FAVB i la Federació de Veïns, científiques i culturals com l’IEC, de famílies com l’aFFaC, juvenils com el CJB, i organitzacions socials i enfocades a la defensa de drets com Dincat, Irídia i la Fede.cat.
Pel que fa a Gemma Calvet, és jurista especialitzada en drets fonamentals, bon govern i ètica pública, i té més de trenta anys d’experiència. Ha ocupat càrrecs com la direcció de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i ha estat diputada al Parlament de Catalunya. Actualment, treballa com a advocada i consultora en governança i drets humans, i ha col·laborat amb institucions com la UE, l’ONU i l’OCDE. Fins ara, Calvet ha rebut el suport de tres entitats de la capital catalana. En concret, ha tingut l’aval de l’Ateneu Barcelonès, la Fundació Privada Mambré i el Projecte dels Noms-Hispanosida.