Investiguen un tiroteig de pel·lícula des de diversos cotxes a un bar de Viladecans

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un bar de Viladecans, al Baix Llobregat, que no ha deixat ferits tot i la gran magnitud de l'atac. Tal com ho ha avançat El Caso i ho han confirmat fonts policials a l'ACN, diversos vehicles es van apropar a la zona, van obrir foc cap al local de restauració i van fugir a tota velocitat.
Els fets van passar la nit del 20 de maig, cap a les 21.30 hores. Els Mossos asseguren que, quan van arribar al lloc dels fets, els sospitosos ja no hi eren i que tampoc hi van localitzar persones ferides. Amb tot, assenyalen que els efectius de la policia científica sí que van trobar diverses beines a la zona, que ara s'hauran d’analitzar. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas.
Es tracta del tercer tiroteig en menys d'una setmana a l'àrea metropolitana de Barcelona. Dissabte 16 de maig, un jove va morir després de rebre diversos trets al barri de Sants, a Barcelona, a plena llum del dia. Segons les primeres informacions, almenys un dels impactes l’hauria ferit al cap i la víctima va acabar morint al mateix lloc dels fets, malgrat els intents d’un agent dels Mossos de seguretat ciutadana que va intentar estabilitzar-lo abans de l’arribada dels serveis mèdics. Les mateixes fonts asseguren que la víctima era un home de mitjana edat amb antecedents previs per delictes relacionats amb el tràfic de drogues.
L'endemà, els Mossos van detenir un home de 30 anys després d'un altre tiroteig de matinada a l'Hospitalet de Llobregat. Una patrulla de la Guàrdia Urbana va tenir coneixement que s'havien disparat trets al carrer Batllori i va començar a perseguir un cotxe que fugia del lloc dels fets. Quan el vehicle que fugia va arribar a tocar de les vies del tren, els dos ocupants van baixar i van començar a córrer. La policia va detenir un dels dos homes i l'altre està en parador desconegut. Segons les fonts consultades per Europa Press, de moment no consta que hi hagi cap ferit, però s'estan recollint indicis per obrir una investigació dels fets.