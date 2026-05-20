L'Estat es compromet a complir (ara sí) els acords per donar oxigen a l'entesa Illa-Junqueras

El govern espanyol s'ha compromès (ara sí) a complir els acords signats entre el Govern i ERC per blinda rels pressupostos i donar oxigen a l'entesa entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Així ho han escenificat Estat i Generalitat en la reunió de la comissió bilateral, que ha servit per aprovar una bateria de pactes relacionats amb les infraestructures o la millora de l'autogovern. Els dos governs han acordat crear un protocol per impulsar la Línia Orbital Ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per millorar els nivells d'execució de les inversions o una reforma de la governança del Consorci de la Zona Franca. Aquests i més acords s'han tancat a Catalunya, però necessiten que el govern espanyol s'hi posi bé per arribar a bon port.
La trobada, presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Victor Torres, i amb la presència també de la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha servit per consolidar el nou cicle de "col·laboració i no confrontació". En aquest sentit, Dalmau ha defensat els acords subscrits i la normalització de les comissions bilaterals, previstes a l'Estatut però que hi ha hagut moments en què han quedat congelades. El conseller ha ressaltat l'acord pel consorci d'inversions i la societat d'inversions, perquè "tots els recursos" que es planifiquen es puguin executar. "Mentre es prepara el consorci, es farà la societat a través del consell de ministres i del consell executiu", ha afirmat. Serà similar a la societat mixta de Rodalies i s'hauria de concretar aquest any 2026.
Dalmau ha reivindicat també l'acord per a la Línia Orbital Ferroviària entre Vilanova i Mataró, que anirà acompanyat d'un conveni amb la dotació econòmica corresponent -uns 5.200 milions d'euros fins al 2040, que ha d'abonar l'Estat. "Es crearà un protocol que ha de derivar en un conveni de finançament i una taula tècnica amb les diferents parts implicades per fer que això sigui possible", ha afegit el conseller. Un altre dels acords passa per afavorir els drets lingüístics dels ciutadans davant dels funcionaris de l'Estat a Catalunya o el reforç de les competències catalanes per al litoral. En un termini de tres mesos, el consell de ministres ha de modificar el reglament de costes per tal que Catalunya s'aculli al que ja té el País Basc i Galícia, de manera que l'Estat no podrà vetar les propostes de la Generalitat sobre la gestió del litoral.
210 milions d'euros per ampliar la plantilla de Mossos
I tot i que no estava previst, també s'ha concretat l'aval econòmic per a l'ampliació de la plantilla dels Mossos, fins als 25.000 agents el 2030, amb uns 210 milions d'euros. "Aquests acords certifiquen una nova etapa en les relacions entre els dos governs", ha assegurat el conseller, "L'acord és la manera d'avançar", ha reblat. El conseller ha insistit que no són "promeses en l'aire", sinó que es tracta de la concreció de fets concrets. "Estem complint", ha dit, i ha recordat també que ja hi ha una proposta de nou model de finançament sobre la taula. "Els acords són la manera de fer avançar el país", ha reblat.
No hi ha hagut dissonàncies amb el ministre de Política Territorial, Ángel Victor Torres, que ha ressaltat que es tracta de la tercera reunió bilateral des que va començar la legislatura. En la comissió hi han participat els diversos ministeris, com ara el de Transports -per a la línia orbital o el consorci d'inversions-, el d'Hisenda -per al consorci de la Zona Franca- o el de Transició Ecològica -per al traspàs de la competència sobre el litoral. "El govern d'Espanya dona suport a un concepte d'Estat en què més autogovern no vol dir menys potestats del govern central, sinó facilitar l'atenció a la ciutadania", ha afirmat el ministre.
A la trobada no s'ha fet cap referència al nou model de finançament o a la gestió catalana de l'IRPF. No estava previst ni tampoc constava a l'ordre del dia, però són bons exemples que compromisos assumits pel govern espanyol i refermats en comissions bilaterals que encara no s'han acabat de complir del tot. El nou model, que defensen tant el Govern com ERC, apareix a l'acord de pressupostos per continuar-hi treballant, amb l'objectiu que estigui en vigor l'any 2027, mentre es continua treballant en l'IRPF, que genera recels a l'Estat. De moment, l'Estat assegura que complirà (ara sí) per donar oxigen a l'entesa Illa-Junqueras.