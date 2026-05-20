Sánchez tanca files amb Zapatero: «Té tot el meu suport»

La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha sacsejat aquest dimecres la sessió de control al Congrés dels Diputats. L'expresident, una de les figures més properes a Pedro Sánchez -el va ajudar a remuntar en les eleccions del 2023 i va ser peça clau a l'hora de vertebrar el diàleg amb Carles Puigdemont-, s'haurà de defensar d'acusacions greus: tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Després d'un dia analitzant la interlocutòria, Sánchez ha optat per tancar files amb el seu antecessor socialista en el càrrec en un dur intercanvi amb Alberto Núñez Feijóo: "Té tot el meu suport". L'ha contraposat a l'etapa de José María Aznar amb referències a la guerra de l'Iraq i l'11-M del 2004.
"El jutge ha imputat el seu far moral, senyor Sánchez. Vostè encara és president. Com exercia la influència Zapatero aquesta influència? Carregarà contra els jutges, com va demanar ahir als seus subordinats? Per què continua tacant la presidència del govern espanyol?", ha preguntat Feijóo. "Tota la col·laboració amb la justícia, tota, tot el respecte a la presumpció de justícia, i tot el meu suport al president Zapatero. No ens va posar en una guerra il·legal i no ens va mentir davant del pitjor atemptat terrorista de la història d'Espanya. Va acabar amb ETA", ha ressaltat el líder del PSOE, que ha demanat al PP que "no doni lliçons" quan té "moltes vergonyes per tapar" respecte del seu passat.
Feijóo ha recordat que els socialistes van "aplaudir" José Luis Ábalos i Santos Cerdán, els dos últims secretaris d'organització del PSOE, que estan esquitxats per trames de corrupció. L'expresident gallec ha apuntat que, sense la presència de Sánchez al consell de ministres, Zapatero -segons ell- no hauria pogut exercir cap influència. "Qui pugui robar, que robi", ha apuntat el líder del PP, en referència a les raons que mouen el president espanyol a continuar en el càrrec. "Si vol mirar la corrupció, miri's al mirall o miri les fotos del seu passat", ha indicat Sánchez, en referència a la seva amistat amb un narcotraficant gallec que li va costar, en el seu dia, la possibilitat de prosperar políticament.
"Al govern s'hi arriba amb vots, no amb dreceres. Hi haurà eleccions el 2027 i, si els espanyols volen, aquí continuarem quatre anys més per fer avançar Espanya", ha destacat el president de l'executiu estatal. La sessió de control ha estat especialment crispada, fins al punt que la presidenta de la cambra, Francina Armengol, ha demanat als diputats del PP que no colpegin el mobiliari de la sala. Santiago Abascal, en el seu torn, ha optat per preguntar sobre la "invasió migratòria", que afecta -segons ell- l'habitatge i el funcionament del servei públic. "Els espanyols humils són saquejats fiscalment", ha indicat el líder de l'extrema dreta, en una nova intervenció monotemàtica contra els migrants.
Després ha estat el torn de Gabriel Rufián, líder d'ERC, que li ha preguntat "quin és el pla" davant l'ascens dels ultres i la corrupció que assetja el PSOE. "Jo estic fotut", ha admès Rufián, en referència a la interlocutòria que descriu el presumpte tràfic d'influències de Zapatero, a qui ha definit com un actiu electoral de l'esquerra. "Si és veritat, és una merda. Si és mentida, és una merda encara més gran. Això mereix una resposta. Molta gent d'esquerres en aquest país veu com això li trenca el cor. L'esquerra és una altra cosa", ha indicat en contraposició a la dreta. En aquest sentit, ha determinat que hi ha expresidents que es mereixien abans una imputació, com és el cas de Mariano Rajoy.
"Vull recordar, a diferència del que passava amb Rajoy o Aznar, que quan governava Zapatero no hi va haver mai cap cas de corrupció", ha detallat Sánchez en la resposta a Rufián. El cas que afecta l'expresident del govern espanyol també ha protagonitzat l'intercanvi entre els diputats del PP i els ministres. En el cas de Félix Bolaños, titular de Justícia i de la Presidència, ha assenyalat que "confia" en Zapatero, i que se sent "orgullós" del que ha fet en la seva trajectòria. Al mateix temps, també ha expressat el seu "total respecte" pel que fa la justícia i la policia. "La corrupció em repugna", ha destacat Bolaños, que ha recordat l'existència de la policia patriòtica en temps de Rajoy a la Moncloa.