El Parlament votarà si demana el cessament de Parlon i Trapero enmig de l'acord pressupostari

El ple del Parlament votarà dijous si demana el cessament de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Així ho ha anunciat el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, en una roda de premsa al Parlament, en què ha detallat que han presentat esmenes en aquest sentit a una moció de la CUP. El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha demanat al Parlament que estigui "a l'altura" tot recordant que fins a quatre grups -Junts, ERC, Comuns i CUP- han demanat el cessament de Trapero. Els anticapitalistes també treballen per incorporar a la moció l'esmena de Junts que demana la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Pellicer ha qualificat la infiltració de mossos en assemblees de docents en vaga com un fet "gravíssim" i ha instat la cambra catalana a marcar "un abans i un després" amb la votació de la dimissió de Parlon i Trapero. El text dels anticapitalistes també demana retirar "definitivament" el pla pilot que preveu la introducció dels Mossos als centres educatius, i porta a votació determinar si s'està produint una "concentració de poder" en la figura de Trapero. "Esperem que tothom mantingui la paraula amb el que van demanar la setmana passada", ha dit en ser preguntat per si ERC està disposada a votar a favor del cessament de Trapero al ple del Parlament.\r\n