Mentre Govern i ERC encarrilaven els pressupostos, els Comuns van posar sobre la taula noves condicions per aprovar-los. Hi destacava replantejar l’R-Aeroport, la nova línia de Rodalies que ha d’unir la capital catalana amb la infraestructura del Prat i que ha d’operar FGC. Fonts del Departament de Territori descarten a hores d’ara modificar el projecte i recorden que el pla de serveis en elaboració ja contempla allargar-la fins a Terrassa a mitjà termini, un fet que des del grup de Jèssica Albiach asseguren que ara mateix té molts impediments.
Defensen que és una línia de Rodalies normal
L’R-Aeroport -que hauria d’entrar en servei el primer semestre del 2027- funcionarà com una llançadora amb quatre trens per hora i sentit. A la ciutat comtal arrencarà a Sant Andreu i, després de travessar la ciutat pel túnel de l'R2, arribarà al Prat de Llobregat. A partir d'allà, utilitzarà un ramal subterrani de nova construcció que passarà per la T-2 -on actualment ja arribava Rodalies- i acabarà a la T1 -que només tenia connexió amb la línia 9 del metro-.
Ja fa més d’una dècada, entitats com l’associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) van advertir que una línia com aquesta era una mala idea, ja que saturaria encara més el túnel de passeig de Gràcia. En aquest sentit, proposaven aprofitar allargar algunes de les existents: l’R4 des de Terrassa pel nou ramal i l’R11 des de Girona aprofitant l’antic, que ara corre el risc de desmantellar-se.
Després que els Comuns hagin reclamat replantejar-la, el Govern reitera que el projecte ha de tirar endavant sense canvis. En aquest sentit, fonts de Territori asseguren que es “tracta d’una línia de Rodalies més” i no pas un servei prèmium per a turistes. “Es podrà fer servir amb la T-mobilitat excepte si es va directe a l’aeroport que s’haurà de pagar a part”, un fet que ja passa amb la línia 9 de metro i que també es força habitual en altres ciutats europees.
L'R-Aeroport, en xifres
- Recorregut: 22,7 km de longitud (inclou un nou tram subterrani de 4,5 km)
- Temps de recorregut: 20 minuts des de Passeig de Gràcia
- Freqüència: 1 tren cada 15 minuts per sentit
- Estacions: Sant Andreu, la Sagrera, el Clot, Passeig de Gràcia, Barcelona Sants, Bellvitge, el Prat, Aeroport T2 (nova estació) i Aeroport T1 (nova estació)
- Inversió: 400 milions d'euros
Allargar l’R-Aeroport fins a Terrassa
Els Comuns -també les plataformes d’usuaris- no qüestionen que FGC passi a operar la futura R-Aeroport. En canvi, posen en dubte que es plantegi com una llançadora exclusiva per als viatgers del Prat.
“No pot ser que el que posem en marxa sigui per als turistes", explicava aquest matí el portaveu parlamentari David Cid, que en declaracions a Nació insisteix que encara no hi ha acord. En aquest sentit, ha anunciat al pròxim ple una moció per tal que la cambra catalana insti el Govern a retirar el projecte “en els termes actualment previstos”.
Des del Govern, en canvi, es considera que la línia s’ha de mantenir tal com està plantejada. Això sí, les fonts consultades asseguren que ja es preveu a mitjà termini que deixi de ser una llançadora perquè el mateix pla de serveis actualment en elaboració preveu allargar la línia fins a Terrassa. Per tal que sigui viable, cal acabar les obres per fer un salt de moltó -un desviament a alçada diferent- a Montcada. D’aquesta manera, un tren que provingui del túnel del passeig de Gràcia es pot desviar cap al Vallès Occidental per l’R4.
Els Comuns, per la seva banda, no ho veuen clar. Consideren que aquest allargament tindrà molts impediments. Per una banda, els trens -els 10 actuals només permeten cobrir el servei des de Sant Andreu Comtal-, la negociació amb Adif per utilitzar el tram així com acabar les obres de Montcada. “La línia R-Aeroport es vol posar en funcionament com a llançadora i, en canvi, sense una data clara per aquesta segona fase”, denuncia a aquest mitjà. “Per això encara no hi ha acord”, conclou.