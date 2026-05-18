ERC no ha volgut centrar la negociació dels pressupostos només en partides concretes. Ha intentat acords al marge dels comptes que permetin a Catalunya guanyar més sobirania. No se n'ha sortit encara amb fer efectiu el traspàs de la recaptació del 100% de l'IRPF, però tenir majoria en la governança del Consorci de la Zona Franca n'és un exemple, i n'hi ha més. Segons ha pogut saber Nació, els republicans han pactat amb el Govern que Catalunya pugui gestionar el litoral sense els informes vinculants del govern espanyol, és a dir, sense tutela de l'Estat. Això és especialment rellevant en territoris com ara al Maresme o les Terres de l'Ebre.
El traspàs de la competència, previst a l'Estatut, es va fer el 2008 i permet a la Generalitat, per exemple, obrir un camí, donar llicència per a un guingueta, arreglar un passeig marítim o autoritzar instal·lacions al mar. Fins aleshores, la gestió de costes i ordenació del litoral era de l'Estat i amb aquell acord es va pactar que la Generalitat fos l'administració competent en totes les polítiques que s'apliquen al litoral català, tant pel que fa a l'ordenació i protecció del sistema costaner com de gestió, i també d'inspecció i sanció. Malgrat tot, l'Estat es va reservar la capacitat de condicionar o vetar algunes actuacions a través d'informes preceptius i que sempre són vinculants. .
L'acord entre el Govern i ERC ha de deslligar la competència que ja té la Generalitat d'aquesta tutela de l'Estat, de tal manera que es pugui exercir sense dependre dels informes que faci el govern espanyol. És similar al que va aconseguir el País Basc el 2025. En el cas dels bascos, el traspàs es va fer amb informes preceptius, però no vinculants. Catalunya, quan es formalitzi l'acord, tindrà el mateix i la competència que exerceix des de fa prop de vint anys deixarà d'estar condicionada als informes de l'Estat. Com que es tracta d'una qüestió que implica el govern espanyol, s'haurà de validar en una comissió bilateral, no necessàriament aquesta setmana.
La setmana dels pressupostos
Hi ha més acords que s'aniran anunciant en les pròximes hores. En l'àmbit de l'educació, ERC no ha volgut supeditar els pressupostos a la reivindicació dels docents, però sí que s'han pactat millores, per exemple en la climatització dels centres escolars, molts dels quals no estan adaptats per al clima actual. En habitatge, més diners per a la rehabilitació de pisos i edificis, i un nou impuls al traspàs de Rodalies, que avança lentament. A banda, també la injecció de 527 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029.
La previsió és que el Consell Nacional d'ERC validi l'acord aquest dilluns a la tarda. La bilateral amb l'Estat, encara sense confirmació oficial, és faria dimecres, i el Govern espera aprovar el projecte de llei en un consell executiu extraordinari aquest divendres, per poder tenir els pressupostos en vigor a principis de juliol. En paral·lel, faltarà per tancar l'acord amb els Comuns. Els de Jéssica Albiach ja tenien un acord, però volen actualitzar-lo. Entre les peticions que han posat sobre la taula hi ha la retirada de l'R-Aeroport i més impostos als rics.