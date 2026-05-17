ERC ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca

ERC ultima un acord amb el PSC perquè Catalunya passi a tenir la majoria al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, tal com ha avançat EFE i ha pogut confirmar Nació. L’entesa forma part de la negociació entre republicans i socialistes per aprovar els pressupostos del Govern de Salvador Illa, juntament amb altres carpetes com l’Eix Orbital Ferroviari, la societat d’inversions per mirar de garantir l'execució pressupostària de l'Estat a Catalunya.
L’acord pel Consorci, pràcticament tancat, preveu que Catalunya controli el 55% de l’òrgan de direcció. Aquest percentatge quedaria repartit entre la Generalitat, que en tindria el 40%, i l’Ajuntament de Barcelona, amb un 15%, mentre que l’estat conservaria el 45% restant. ERC considera aquest moviment un “avenç en sobirania”, una de les condicions que els republicans han posat sobre la taula en les negociacions pressupostàries amb el PSC un cop eliminada la línia vermella de la recaptació de l'IRPF.
Fonts d'ERC sostenen que el Consorci és un dels principals nodes industrials i logístics del sud d'Europa, i una "peça estratègica" del comerç exterior del país. En aquest sentit, insisteixen que té un valor important perquè té "control terrtorial i capacitat d'ordenar l'activitat econòmica". En aquest sentit, remarquen que aquest ens controla una part rellevant de la capacitat industrial futura de Catalunya i de Barcelona. Amb una governança catalana, sostenen els republicans, el Consorci es podrà alinear amb les prioritats estratègiques de la Generalitat i de l'Ajuntament.
Les converses sobre els pressupostos entren aquests dies a la recta final. Tot apunta que l'acord podria anunciar-se aquesta setmana, amb l'objectiu de tenir els comptes aprovats abans de l'estiu. El Govern té encarrilada la negociació amb ERC, però ara ha de reobrir les converses amb els Comuns, l'altre soci de la investidura, amb qui ja van tancar un acord que ara cal renegociar. Els de Jéssica Albiach han posat com a condició retirar l'R-Aeroport, i reformular-la amb l'R2 Nord o l'R4.
El paper del Consorci
Creat el 1916, el control executiu del Consorci, tot i estar presidit per l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recau sobre el delegat especial de l’estat, càrrec nomenat directament pel govern espanyol i que ocupa des del 2018 el socialista Pere Navarro. La Generalitat va entrar al consell d’administració del consorci l’any 2021 amb una vicepresidència segona, però continua sense tenir capacitat de control sobre un ens que té un volum de negoci de 68 milions d'euros i uns beneficis ordinaris de 27 milions, segons dades de 2025.
El Consorci gestiona actualment el polígon industrial i la zona duanera de la Zona Franca, a banda d'impulsar projectes vinculats a la logística, la innovació i la indústria 4.0. Entre les iniciatives més destacades hi ha el DFactory Barcelona, així com diversos espais d’incubació empresarial i tecnològica orientats a nous sectors industrials i digitals.