ERC no condicionarà els pressupostos a les reivindicacions dels docents

ERC pressionarà perquè el Govern atengui les reivindicacions dels docents, però no condicionaran els pressupostos al compliment de les seves demandes. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat a l'ACN que comparteixen moltes reivindicacions del sector educatiu, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és "responsabilitat del Govern". ERC rebutja així les exigències d'USTEC, que aquest dissabte ha reclamat que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos, previsiblement la setmana que ve. Els republicans asseguren que, amb els pressupostos aprovats, el president, Salvador Illa, tindrà "totes les eines" i "cap excusa" per resoldre els conflictes socials oberts.
ERC ha assegurat que "entén i comparteix" moltes de les reivindicacions dels docents. Tant és així que des de Calàbria han subratllat que el partit ha estat "sempre" al costat dels professionals de l'educació, i que continuaran treballant perquè les seves demandes "trobin resposta", i ajudar a construir una entesa "que avui encara sembla llunyana".
La direcció republicana ha afegit que, amb els pressupostos aprovats –abans de l'estiu- el Govern disposarà de "totes les eines necessàries" per afrontar i reconduir els conflictes socials que té oberts, també el dels docents. "I aleshores no tindrà excuses", han afegit les fonts consultades.
A més, el partit de Junqueras manté que els pressupostos aniran "molt més enllà", i que donaran resposta a necessitats "molt importants del país" en àmbits com la salut, els serveis socials, l’habitatge o la mateixa educació, incorporant també "algunes millores i demandes" del sector educatiu.
Així mateix, des d'ERC subratllen que estan actuant "amb responsabilitat", i que defensen uns pressupostos "útils per al país". Alhora, diuen, continuaran "pressionant i treballant" perquè el Govern doni resposta a les reivindicacions dels professionals de l’educació. "Són dues coses compatibles i necessàries", han conclòs.
Peticions "raonables" dels docents
Dirigents d'ERC responsables de l'àrea d'educació han explicat que la majoria de docents amb carnet del partit també reclamen que es condicionin els pressupostos a les exigències dels sindicats del sector. Subratllen, a més, que les peticions del món educatiu són "raonables", però que la direcció d'Esquerra no hi està en sintonia.
Remarquen que ERC "no serà obstacle" per reforçar els recursos vinculats a futurs acords entre els sindicats de l'ensenyament i el departament d'Esther Niubó. Apunten que la situació seria diferent i "més favorable" amb un nou finançament. De fet, ERC va situar en un inici l'assoliment del finançament singular com a condició prèvia a negociar uns nous pressupostos.
Altres responsables d'ERC del sector de l'educació fins i tot consideren que no es pot tancar cap pacte per als pressupostos mentre els docents mantinguin les mobilitzacions i les vagues. En una línia similar, fonts parlamentàries dels republicans manifesten que s'haurien d'haver condicionat els pressupostos a molts més elements dels que hi ha ara mateix damunt la taula.
Acord imminent
La negociació pressupostària del Govern amb ERC i Comuns avança, i tot apunta que la setmana que ve es podria anunciar un acord. De fet, l'executiu i el grup que lidera Jéssica Albiach ja han reprès les negociacions per als pressupostos, tal com va explicar en primícia divendres l'ACN, amb els ulls posats en habitatge, mobilitat i desigualtat.
Per la seva banda, ERC ha convocat un consell nacional extraordinari per a dilluns per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos, que es preveu imminent. La negociació dels comptes amb els republicans arriba així a la recta final, després que avancin també les converses sobre la línia orbital ferroviària.
De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit aquest dissabte que les negociacions amb ERC perquè avali els pressupostos van "en el bon camí".