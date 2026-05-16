«L'esperit català no té fronteres»: Illa clou el viatge a Califòrnia posant Grifols com a exemple de no posar-se límits

LOS ANGELES (ESTATS UNITS) | El president Salvador Illa ha visitat la planta de Grifols a Los Angeles i ha definit la farmacèutica com "un orgull per Catalunya". "No s'han conformat a quedar-se a casa, sinó que han sortit a conquerir el món, posant la ciència al servei de la sanitat i el benestar de la gent. En un moment en què el món està una mica boig, val la pena no perdre això de vista", ha dit. "L'esperit català, Grifols n'és un exemple, no té fronteres i la nostra ambició tampoc". Com va fer en una altra ocasió durant el viatge, Illa ha parlat de la necessitat de superar "complexos" i "no posar-se límits".
El president ha fet un balanç positiu del viatge a Califòrnia , enumerant els punts troncals de l'acció de l'executiu: Govern pro-ciència i pro-tecnologia; pro-democràcia; en favor de generar prosperitat i de compartir-la; en favor dels valors de la Il·lustració, la llibertat, la igualtat i la fraternitat, de la dignitat i l'humanisme cristià, i el respecte a l'ordre internacional i els organismes multilaterals. Illa ha apel·lat a "la força de la raó enfront la raó d ela força" i ha dit que ha trobat complicitat amb el govern californià en aquests principis.
Ho ha dit després de la visita que ha fet a la planta de Grifols a Los Angeles. Una multinacional farmacèutica fundada per empresaris catalans present als Estats Units des del 2003 i que té presència en uns 40 dels estats de la Unió. És a Los Angeles on té la seu principal als Estats Units, però l’empori farmacèutic va mantenir la seva seu central a Catalunya l’1-O.
Grifols: "Empresa global amb arrels locals"
El president ha estat rebut per Víctor Grífols Deu i Albert Grífols Coma-Cros, quarta generació i continuadors d’un negoci que ha dut Grifols (la marca no porta accent) a ser considerada un soci estratègic pels Estats Units. Víctor Grífols ha recordat els orígens de la companyia, que té el 30% de quota del mercat internacional de plasma, amb uns ingressos de 7.500 milions d’euros. El directiu ha subratllat que van néixer "amb vocació científica clara" i ha subratllat la capacitat de construir "empreses globals amb arrels locals sòlides".
Grífols ha destacat que la farmacèutica continua sent "fidel als seus orígens" i que va ser aquí, a Los Angeles, on va iniciar la seva expansió als Estats Units. El directiu ha recordat que continuen sent una de les tres grans productores mundials de medicaments derivats del plasma. Sempre ha estat pionera en el sector, desenvolupant hemoderivats i altres solucions per tractar pacients amb malalties cròniques i malalties rares.
Com explicàvem en la sèrie sobre els 50 noms de la burgesia catalana, Grifols ha sabut aplegar el talent i la sang, des que un metge homeòpata, Josep Antoni Grífols, fundà el 1909 l’Institut Central d’Anàlisis Clíniques a Barcelona. Molt aviat, es va convertir en referent en transfusió indirecta de sang, un avenç extraordinari, ja que fins aleshores era impossible una transfusió sense la presència del pacient. Així va començar una història que ha fet de la companyia catalana una de les grans de l’Ibex. Ara, la companyia disposa d’una xarxa de centres de donació de plasma amb més de 400 centres estesos per Amèrica del Nord, Europa, l’Orient Mitj,a la Xina i l’Àfrica.
Un “referendumista” que va generar controvèrsia
En els inicis del procés, la visita de l’paleshores president, Artur Mas, a la seu de Grifols va desfermar la polèmica quan Víctor Grífols Roura, en aquell moment el president de la companyia, va donar ànims a Mas i li va dir: “No afluixi”. Les simpaties sobiranistes de la família van ser explicitades d’alguna manera. Més endavant, Grífols matisaria dient que ell era “referendumista”.
El negoci de la farmacèutica té una gran rellevància geoestratègica. El 2009, la secretaria d'Estat dels Estats Units va enviar un informe secret a tot el personal diplomàtic sobre Instal·lacions crítiques a l'estranger (infraestructures crítiques i recursos clau ubicats a l'estranger), i esmentava tres punts sensibles a l'estat espanyol: l'estret de Gibraltar, el gasoducte que porta el gas natural des d'Algèria i la planta de Grifols a Parets del Vallès, on la companyia produeix immunoglobulina intravenosa.
L’aliança Grifols-Estats Units és molt estreta. Els Estats Units són el principal mercat mundial amb més del 60% del subministrament global. I Grifols és el principal actor del mercat nord-americà de plasma, amb uns 300 centres per tot el país, donant feina a 14.000 persones. A més, la farmacèutica ha creat un model que cobreix tota la cadena de valor, des de la recollida de plasma fins a la fabricació, les anàlisis, la distribució i la seva comercialització. En temps d’incerteses globals, amb conflictes militars que s’estenen arreu, Grifols és més estratègica que mai.
