El Govern reprèn la negociació amb els Comuns pels pressupostos després d'encarrilar l'acord amb ERC

El Govern i els Comuns han reprès les negociacions per als pressupostos després que l'executiu hagi encarrilat l'acord amb ERC. El soci minoritari de l'executiu, que ja va pactart els comptes al febrer, s'asseurà a renegociar l'acord amb la mirada posada en habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat. Aquestes són les tres prioritats que els Comuns han traslladat a l'executiu en una primera reunió per a actualitzar el pacte dels comptes. Així ho ha avançat a l'ACN la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, que ha assegurat que la formació estarà en "contacte permanent" amb el Govern "en els pròxims dies". Amb tot, descarta fixar-se cap calendari.
Albiach veu com a "bona notícia" la proposta dels republicans del tren orbital, però remarca que és un projecte a llarg termini. També diu que "falten concrecions" sobre la unitat de disciplina d'habitatge per renovar el pacte pressupostari. "Això anirà tan ràpid o tan lent com doni resposta el Govern a les demandes", ha pronosticat Albiach. Davant d'un eventual acord per als comptes de l'executiu amb ERC la setmana que ve, Albiach descarta fixar-se "cap calendari". A parer d'Albiach, un pacte ha de pensar en les necessitats del 2027 i 2028. "En aquestes dates estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i ha de ser un acord prou ambiciós", ha defensat.
Els Comuns situen com a prioritats l'habitatge, la mobilitat i la lluita contra la desigualtat. Així ho han traslladat a l'executiu. Albiach ha puntualitzat que definir aquests tres àmbits "no vol dir tres mesures, sinó tres prioritats amb diverses mesures". Després d'haver mantingut converses amb el Departament de Territori i la primera reunió amb el d'Economia, Albiach ha descrit que "falten concrecions" sobre la unitat de disciplina d'habitatge amb rang de direcció general que els Comuns demanen per actualitzar l'acord pressupostari. "Aquestes converses s'estan tenint", ha assegurat Albiach. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va afirmar aquest dimarts que volen "complir" amb la mesura.
Sobre la proposta dels republicans del tren orbital que encarrila un pacte pressupostari de l'executiu amb ERC, Albiach ha recordat que també és una iniciativa que forma part de l'acord d'investidura amb els Comuns. "Malgrat que és molt bona notícia, les obres duraran fins al 2040 en el millor dels casos", ha concretat Albiach, que a la vegada ha posat en valor que els Comuns se centrin "també en curt i mitjà termini" per resoldre els problemes de la xarxa de Rodalies.